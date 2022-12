OTRO CUENTO DEL TÍO, Y VAN..

Las víctimas son nuestros abuelos

Esta vez le tocó a una abuela de 85 años. Entraron a su casa pero no se pudieron llevar nada.

Esta manera de tratar de adueñarse del dinero ajeno ya está siendo muy común en nuestra sociedad y las víctimas elegidas siempre son personas mayores y éste caso no es la excepción, ya que a una vecina de 85 años le hicieron el mismo cuento tratando de robarle dinero, pero no lograron su cometido.

El día jueves, cerca del mediodía, la policía tomó conocimiento que a una señora de éste medio, intentaron estafarla con el cuento del tío, el cual afortunadamente no llegó a cometerse.

Dicha vecina recibió un llamado a su teléfono fijo por una persona que dijo ser su nieta y que pasarían del banco a retirar el dinero (dólares) ya que cambiaban los números de serie y había que depositarlos.

La abuela les contestó que no tenía dinero, pero del otro lado del teléfono insistieron en que buscara bien arriba de los placares o en las cajas, a lo que le respondió ya estoy grande para estas cosas. La supuesta nieta, decidida a robarle volvió a insistir diciéndole “dejá abuela, no te preocupes, ahí va un empleado del banco a ayudarte a buscar” y efectivamente así fue, a los pocos minutos se presentó una persona en el lugar, diciendo que venía del banco, quien revolvió toda la casa, siempre de manera amable con la abuela, quien estaba muy confundida y al no encontrar nada, el joven se retiró, sin poder cometer el ilícito.

Luego de varios minutos llegó un familiar de la mujer y vio todo revuelto, quien enseguida se comunicó con el hijo e hicieron la denuncia correspondiente.

Al parecer el llamado abría sido realizado desde un teléfono con característica de nuestra ciudad, es por eso que la policía trató de buscar pistas en el lugar, para luego comenzar una investigación y tratar de atrapar a estos delincuentes que se aprovechan de nuestros abuelos.

Se instruyeron actuaciones penales caratuladas TENTATIVA DE ESTAFA, con intervención de la UFI NRO. 3 a cargo del Dr. Fabio Arcomano