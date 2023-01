ATENCION…!!!

ALERTAR A LA POBLACION

Se ha tomado conocimiento de que en la zona se han recibido en estos días llamados en horas de la noche o madrugada , a los abonados con teléfono fijo, por estafadores que haciéndose pasar por un familiar , bajo la excusa de que están siendo secuestrados o asaltados , piden que entreguen todo el dinero que tienen, poniéndolos en una bolsa , afuera de la casa o lo dejen en una esquina. Obviamente que esa situación de robo, secuestro etc. es totalmente falsa y lo que buscan es hacer caer en el engaño a sus víctimas , generalmente adultos mayores, aprovechándose del estado de desesperación y nervios que la situación origina, la cual no permite actuar con razonamiento suficiente y poder darse cuenta que están siendo engañados. En caso de que reciban algún llamado de esa naturaleza , cortar la comunicación , dar aviso inmediato a esta policía y/o algún familiar . Se solicita se advierta de esta situación a los adultos mayores y que cualquier familiar que requiera hablar con ellos telefónicamente , lo va hacer por celular , donde pueden identificar la llamada . Lo aconsejable es que las comunicaciones las hagan siempre por telefonía móvil, evitando uso del teléfono fijo y que si reciben llamados en horas de la noche o madrugada no atiendan directamente el teléfono

Fdo. Comisario Pedro Cicconi. Jefe Policía Dptal Seguridad Carlos Casares .