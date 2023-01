CASARES YA TIENE SU REPRESENTANTE CULTURAL

Delfina De Marco Representando a la Sociedad Rural de Carlos Casares

“Es una evolución que tiene ver con la inclusión, la diversidad y nuevas modalidades”

Expresó el presidente de la Comisión de la Fiesta Nacional del Girasol, Christian Massone, tras la elección de la representación local.

Con motivo de celebrar los 116 años de autonomía de Carlos Casares el domingo pasado, la máxima autoridad del evento anual por excelencia de la Cuna Nacional del Girasol, Christian Massone esgrimió los argumentos por los cuales desde la edición venidera cambia la elección de la Reina y Princesas por una representante cultural, que puede ser de cualquier sexo.

En ésta nueva edición de la Fiesta Nacional del Girasol hubo un cambio importante.

La Escuela de Danzas MOVE realizó un simbólico y emocionante baile clásico donde se despidió a la Reina y sus Princesas de las fiestas.

Esto dió paso a la elección de la primera represenante Cultural de dicha fiesta.

Entonces, en los festejos por un nuevo año de historia de la comuna, Delfina De Marco (postulante 7), de la Sociedad Rural, fue electa como la representante local que será la postulante en el certamen nacional.

Luego de su selección, la noche del domingo avanzó con música de diferentes artistas como ocurrió durante todo el fin de semana donde también hubo números de danzas y feria artesanos y Eco Feria.

“Estamos satisfechos por cómo se dio el evento el domingo, salió todo muy bien. Por eso agradezco a quienes de la comisión se están encargando de esta cuestión, a las postulantes y a las consagradas de la última fiesta”, dijo el presidente de la Comisión de la Fiesta Nacional del Girasol, Christian Massone.

Sobre el cambio de paradigma, en el cual, desde la edición venidera se elegirán representantes culturales y no ya reinas y princesas, dijo que “no es anulación de lo que se venía haciendo, sino una evolución que tiene que ver con la inclusión, la diversidad y nuevas modalidades que no se están dando solamente en Casares, ya que vienen sucediendo en la gran mayoría de las fiestas populares y tiene que ver con la no valorización de la belleza y, puedan incluir varones, cualquier persona que quiera participar» ,agregó. Además, sumó que lo propio “nos parece una evolución, y vale aclarar que esto no significa que las consagradas del partido que se despidieron el domingo y las nacionales que harán lo propio en febrero no hayan representado bien a Casares, ni mucho menos que se las haya elegido por la belleza, ya que, en las últimas ediciones ese no era el objetivo de la elección; tenían capa y corona por la cuestión simbólica pero se las elegía por razones generales, por el saber de la historia local y en general de la del girasol. Se analizaron y evaluaron otras cosas como la forma de expresión ya que después tienen que representar a Casares en otros lugares”. Por eso, “no es un cambio profundo, sino de forma, dejando que participen otras personas y que se valoren otras cosas”.

Es otro paso al cambio que se viene produciendo y por eso, “al ser la primera elección, con el tiempo la gente como la comisión se van a ir adaptando al mismo que todavía genera dudas y cuestiones a pulir que, por supuesto, con las fiestas venideras se van a ir mejorando porque esto no es una evolución definitiva, es permanente”.

Uno de ellos es la incorporación al listado de postulantes a representantes culturales. En esta primera nueva forma de elección, a nivel local, hubo algunos amagos de representantes varones y no se dio, pero, al finalizar esta etapa muchos off the record le comentaron al Massone y a la comisión que para la próxima se sumarán, confesó el presidente.

Ahora, para febrero, cuando en la noche del 12 se elija el o la representante cultural nacional, sí hay varones inscriptos. “Aún no puedo confirmarlo, pero habrá más de un varón. En días más lo daremos a conocer”, adelantó.

Lo que sí estimó es que el número de concursantes rondará los 15 y la semana siguiente se conocerán nombres propios y lugares de procedencia.

SOBRE EL 10, 11 Y 12 DE FEBRERO

Ya es de público conocimiento que en el escenario “Mirta Killiman” se presentará (el domingo), por segunda vez en Carlos Casares y primera en la Fiesta Nacional del Girasol, “La Sole” Pastorutti (en sus inicios de carrera estuvo en una edición de Exposición Rural. Año 1997.), también dirá presente TURF (sábado) y el viernes abrirá la festividad “El Polaco”.

Sobre esto, Massone dijo que en los próximos días recordarán bien a los artistas, días y horarios de presentación, debido a que habrá un segundo escenario, alternativo, en plaza San Martín.

Y cerró contando que se está en tratativa con la Sociedad Rural local para confeccionar dentro del calendario de actividades, una charla para productores con referentes de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR).

En exactamente un mes, Casares, su gente volverá como dice su lema, a vivir y sentir la 29° edición de la Fiesta Nacional del Girasol.