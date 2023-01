Comenzó el plan de pavimentación 2023

Sólo aquellos vecinos que viven en calles de tierra pueden saber la odisea que significa vivir en esos barrios donde los días de lluvia se convierten en barriales y las veredas sin baldosas se convierten en intransitables. Pero en muy poco tiempo todo esto será historia, Casares se convertirá en una ciudad CERO CALLES DE TIERRA, un sueño que muchísimos vecinos jamás imaginaron que pudiera hacerse realidad

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas inició la tarea de movimiento de suelo para comenzar el plan de pavimentación.

La primera etapa comprende la avenida Chacabuco entre Lavalle y Passerini, zona de barrio «Los Troncos», indicó el Intendente, Daniel Stadnik quien estuvo recorriendo el lugar.

A medida que los vecinos fueron enterándose de la buena noticia, y muchos de ellos aún no lo saben, se niegan a creer que la muni los “bendiga” con asfaltarles sus calles, y para siempre se termine ese sufrimiento cotidiano que significa en vivir en calles de tierra, envidiando a aquellos que viven sobre calles asfaltadas y veredas de baldosas.

LO DICE EL INTENDENTE STADNIK

-Mirá , el plan de CERO POR CIENTO DE CALLES DE TIERRA, que es el plan que vamos avanzando a lo largo del año 2022, entre las cuatro modalidades que tenemos (pavimento de hormigón, pavimento asfáltico, cordón cuneta con estabilizado y calle con estabilizado) hicimos más de 100 calles y para el 2023 tenemos programado continuar con el plan, pero yo todavía no me he juntado con la gente de Provincia, debido a que estamos en verano y hay muchas personas de vacaciones, recién estaré viajando por febrero y ya para la apertura de la Sesión Ordinaria voy a tener un plan como lo tuve el año pasado y lo expuse. Tengo más o menos determinado ciertos acuerdos, pero recién se cierran en febrero o marzo y la verdad todos dependemos de la ayuda de Provincia y Nación o sea que recién para esa fecha voy a saber qué ayuda tendré, qué plata, qué financiamiento y cuántas cuadras podremos hacer. Si bien tengo ya algo pensado y diseñado no lo puedo dar como noticia porque necesito estar seguro de tener el financiamiento”.

Como vemos el Intendente Daniel Stadnik siempre se basa sobre algo seguro para brindarnos la información, pero como observamos que viene trabajando muy bien en cuanto a la obra pública, creemos que serán muchas las calles, si todo sale bien, que Casares VA RUMBO A CERO CALLES DE TIERRA