Una enfermedad que preocupa.

“Lo más importante no es hisoparse, sinó autoaislarse” nos dice la Dra. Vanina Gandini

Hemos recibido varias quejas de vecinos diciendo que ellos tienen los síntomas de Covid, pero cuando se dirigen al hospital se les informa que solo se hisopa a personas mayores de 50 años y con problemas de salud, que lo único que pueden hacer es comprarse el kit en las farmacias para saber si están con Covid o no y de ser así, quedarse en el domicilio tres o cuatro días.

Este es un tema que preocupa tanto a los médicos como a la sociedad toda y es por eso que entrevistamos a la Dra. Vanina Gandini, jefa de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social para que nos explique y quede bien en claro como se trabaja en cuanto a esta enfermedad:

“Con respecto a los hisopados éstos se realizan con criterio médico, más que por la edad, es por cuestión de que es un recurso que manda la provincia y la provincia indica cuales son los criterios médicos para poder realizarlos. En ese caso lo que planteamos es que la necesidad del hisopado es que sean mayores de 50 años, que tengan un riesgo de ser personal de salud de cualquier edad, que tengan una situación de enfermedad respiratoria aguda, que esté internado, que viva en instituciones cerradas como Residencia de Adultos Mayores y que sea una persona de riesgo, persona de riesgo son todas las enfermedades pre existentes en una persona de cualquier edad o sea que sea un paciente cardíaco, diabético, oncológico o inmuno comprometido, obeso, etc. ese sería como el rango para hisopar”. Y continuó explicándonos:

“¿Pero con qué condición?. Con un control médico, donde el especialista indica por una orden médica que el paciente se pueda hisopar”.

¿Dónde se está hisopando?

“En el CIC de lunes a viernes de 10 a 11,30 horas. Siempre les pedimos que vengan con el criterio médico y el tema es que no es a demanda, es un diagnóstico complementario y volvemos a repetir lo mismo, lo que necesitamos con los hisopados, más que realizarlos es que cuando tenemos síntomas de Covid aislarnos, autoaislarnos. No tenemos más un control sanitario de parte de las autoridades sanitarias de que los llamemos, los aislemos, les hagamos el árbol epidemiológico, eso se terminó. Hoy es conciencia del ciudadano, de que cuando tiene síntomas de Covid, que puede ser dolor de cuerpo, dolor de cabeza, resfrío, dolor de garganta, reñitis, fiebre, dolor muscular, dolor articular, en ésos casos el paciente lo que debe hacer es aislarse por cuatro o cinco días que son los que el virus está con síntomas y puede contagiar”

¿Se aisla solo o con quienes convive?

Se aisla él solo. Teniendo precaución cuando está con un adulto mayor o una persona de riesgo de ponerse el barbijo y quedarse lo más alejado posible.

¿Cuáles son las medidas de prevención?

Las mismas de siempre, usar el barbijo en lugares cerrados, en lugares de salud, tratar de estar en lugares donde haya habitaciones ventiladas y siempre a dos metros de distancia cuando están con síntomas. Pero lo más importante no es hisoparse, sino el autoais-lamiento, la conciencia social es lo que hoy estamos pidiendo.

¿Dónde se está vacunando hoy en día?

En el C.I.C. desde las 6 hasta las 15 horas y en el hospital desde las 7 hasta las 14 horas de lunes a viernes. Las vacunas que se colocan son libres y federal o sea que cualquier persona puede ir a vacunarse con la excepción de que tenga el intervalo estipulado entre la anterior dosis y la que se va a aplicar que son cuatro meses y ya estamos colocando la quinta dosis.

¿Y en cuanto a la zona rural?

También tenemos vacunas en todos los centros de atención en dichas zonas, justamente para que la gente del campo no tenga que acercarse a los vacunatorios del hospital o del CIC y esa articulación la hacemos constantemente con la enfermería y personal médico que va a la zona rural.

Un tema que preocupa y que nos han preguntado mucho es ¿cómo hacen con los certificados médicos?

“Mirá, no hay ningún reglamento que diga que hay que presentar certificados o sea un certificado médico como cuando vas a sacarte una muela y yo te doy un certificado por 48 horas porque te saqué una muela. Si fuiste al médico y tenés Covid, el médico tiene que darte el certificado y en las farmacias les tienen que dar el certificado cuando se hacen el test. Ya no es más como antes, no se aisla, no se da certificados obligatorios ni el alta obligatoria, sino que vos vas al médico y el médico te da el certificado por los días que considera y uno tiene que contar por responsabilidad ciudadana más o menos de aislares unos cinco días para no contagiar. Hoy el Covid es una enfermedad más o un virus más que se llama Covid 19. Para lo único que está indicado el certificado médico es para hisoparte, pero porque el recurso no es infinito y para dar un diagnóstico a la persona que es de riesgo y puede traerle consecuencias, pero no es a mansalva como era antes, por eso tampoco se pasan los datos de los hisopados, porque no son reales y hoy es una enfermedad más con un diagnóstico complementario como lo es el hisopado y en muchos casos un diagnóstico clínico que es el más importante para nosotros que hable con el médico y le diga los síntomas”