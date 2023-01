LUIS MARCHIONI: DUEÑO FUNDADOR DE LA “FUNDACIÓN EIRA»

”Nos habla de las Adicciones y del proyecto de realizar un Centro en nuestra ciudad»

Luis, te vemos bastante seguido por nuestra ciudad, contanos un poco como se está manejando el tema de las adicciones?

Nunca me olvido de mi ciudad y cada vez que puedo venir lo hago. En cuanto a mi trabajo lo que yo trato de hacer es brindarles a los adictos todas las herramientas que tengo a mi alcance junto a un grupo de profesionales para que puedan salir adelante.

¿Qué es Eira?

Eira es un lugar donde quienes quieren recuperarse vienen y pueden salir adelante. La droga destroza a las personas y es muy difícil conseguir ayuda y yo como fui una persona adicta y que he tocado fondo, trato de darles lo que a mi no me dio nadie.

Los centros de atención público no están en condiciones de brindarle a un adicto lo necesario para salir de semejante adicción y a veces los jóvenes se vuelven a las calles porque sienten que están en la misma situación.

¿La política se mete en el tema de las adicciones?

Mirá te voy a contestar porque más que un periodista sos un amigo, pero no me gusta hablar de política, porque realmente los centros que tratan de manejar por medio de la política no funcionan. Por ejemplo el CPA, vos pedís ayuda y te dan un turno para cuando ellos puedan atenderte y el adicto lo necesita hoy, ya, en este mismo momento. Entonces desde el vamos estamos mal. Salud Mental está manejado por psiscólogos y psiquiatras que no entienden al adicto. Son profesionales sí. Pero para entender al adicto hay que ser más que profesional.

Hay que entender que lo que tiene un adicto es una enfermedad progresiva y mortal. Esta es una enfermedad física, mental y espiritual. Los psicólogos son importantes. Si, son parte de la pata de la mesa, pero con eso no basta, es muy importante también que un adicto en recuperación ayude porque él sólo sabe como hacerlo, porque entiende el tema. Repito no hago política, el único funcionario que cumplió con nosotros fue el Senador Walter Torchio, quien nos dijo que iba a venir a conocer las instalaciones y así lo hizo y no le pedimos nada, ni subsidio, ni dinero, ni nada.

¿Qué tenés pensado hacer en cuanto a la drogadicción en la zona?

Yo tengo pensado armar un centro de internación con 150 camas y más de 50 profesionales de la salud y me gustaría hacerlo en Carlos Casares para recibir a jóvenes de toda la zona.

Que haya atención primara de salud y que la zona cuente con un centro para tratar esta problemática. Este centro sería privado y público a la vez con la base de Eira.

¿Gracias Luis. Algo más para agregar?

Si, que hoy Fundación Eira va a contar con 30 altas, llegando a las 100 desde sus comienzos. Habrá jornada con show en vivo, estará actuando Gustavo Cordera, también estará cantando un par de temas Luciano Pereyra, quien tiene un familiar internado y que también recibe el alta en esta oportunidad, carpas gigantes, pantallas led y una vaquillona con cuero para degustar durante el día.