Reportaje  Exclusivo:

ANDRÉS “CHUBY” ZUBIAURRE NOS HABLA DE LA NOCHE CASARENSE

¿Cuáles son sus preocupaciones y todo lo que ha invertido en su boliche para brindar un mejor servicio?

Ya estamos en las fiestas de fin de año y como todos sabemos la gente sale a recibir el Nuevo Año con alegría y a pura diversión. Es por eso que EL OESTE entrevistó a “Chuby” Zubiaurre, propietario de Sin City, para que nos cuente como son los preparativos.

En primer lugar contanos un poquito como fue la semana de Navidad en los lugares bailables?

Mirá, la verdad que fue un fin de semana muy tranquilo, no hubo ningún inconveniente, la gente se divirtió sanamente, pero para que esto sucediera hay que agradecer el apoyo del nuevo comisario, de la Jefa de Inspección Norma Elola, de cómo trabajan y a eso hay que agregarle nuestro grano de arena que a quien pelea o insite a pelear dentro del boliche es suspendido del mismo.

¿Se van a modificar los precios, por ser una noche especial?

No. Nosotros tenemos muy buenos precios y he tomado la decisión de que el Año Nuevo es un día más y con los mismos beneficios de siempre, es decir mujeres gratis, micro gratis, entrada muy accesible ya que cuesta 600 y 700 pesos y luego sorteos dentro del boliche y además si alguien cumple años en la semana puede ingresar con cuatro personas más.

Uno dice boliche y piensa en la gente joven ¿Has adecuado a Sin City para gente mayor?

Si. Esto es muy importante aclararlo, porque hemos realizado la apertura total del boliche, por lo tanto tenemos dos pistas, una adentro que es con un DJ, que pasará música para gente grande y otro afuera para los más jóvenes, asi que vayan tranquilos y no se van a arrepentir.

¿En cuanto al estacionamiento?

Tenemos un estacionamiento muy grande, el cual no se cobra, pero sí hay gente que controla, eso también es importante que los autos estén adentro y seguro, es una tendencia que nunca se dio pero ya algunos boliches de la zona lo están haciendo tener una cochera dentro del boliche.

¿Qué seguridad ofrecen a la gente?

Mirá, nosotros hemos incorporado 16 cámaras nuevas de última tecnología y estamos continuamente mirándolas y observando a la gente y en caso de haber algún problema, enseguida actuamos y decidimos qué expulsión les damos. Porque es un lugar para divertirse, en eso somos muy rigurosos. También debo agradecer al intendente Daniel Stadnik con quien hemos tenido una reunión y hoy por hoy se ha formado un grupo de trabajo muy bueno donde Norma Elola encabeza un grupo de trabajo a nivel municipal juntamente con el comisario y los bolicheros, entonces ya no soy solo para pelear contra estos problemas. Esto es importante para brindarle más seguridad a la gente.

¿Has decidido seguir como único propietario?

Si, he tenido que tomar la determinación de seguir, se me hacía muy difícil entregar el boliche a manos extrañas o ajenas, porque a mí esto me gusta y mucho, mientras yo lo pueda aguantar mentalmente y físicamente seguiré trabajando en la noche.

¿Qué opinás del tema de las fiestas clandestinas, entiende la gente que puede haber un cierto peligro?

Yo creo que por ahí la gente es muy ambigua en ese sentido y a veces te dicen por un lado, che Chuby habría que cortar ciertas cosas y después lo terminan permitiendo que suceda, yo creo que con la seguridad que tengo yo en el boliche la gente está muy bien protegida y en esos lugares hay que tener mucho cuidado porque nunca se sabe queépuede pasar, una discusión puede terminar en una catástrofe.

Nosotros cuidamos mucho a la gente y especialmente a las mujeres, no permitimos que las molesten y si eso ocurre lo sacamos del boliche y otro tema importante es que controlamos mucho el tema de la droga, es un flagelo muy grande que hay en Casares, por ahí la gente no toma conciencia y lo está dejando pasar, como diciendo bueno, ya está. Yo no, yo sigo luchando contra esas cosas y mientras yo esté en el boliche no lo voy a permitir.

Volviendo a las cámaras, hay adentro y fuera del boliche?

Si, si. tenemos cámaras en todos los lugares y eso es muy importante, la gente puede pedir un video cuando quiera para que vea como trabajamos, yo le doy trabajo casi a Yo le doy trabajo casi a 50 personas. Nosotros somos como una familia y estamos formando un grupo muy lindo y a su vez eso se lo estamos explicando a la gente principalmente a los padres para que confíen que en un lugar donde le damos las garantías necesarias, pueden mandar a su hijo o hija tranquilo que no va a suceder nada, salvo alguna piña, pero nada más.

El boliche brinda seguridad y comodidad ya que tenemos muchos baños, varias salidas de emergencia, matafuegos, grupos elec-trógenos por si se corta la luz, etc. etc. Es un verdadero boliche bailable exclusivo para que no pase nada y el cual cumple con todas las habilitaciones necesarias, de esa forma se armó y ese es el sentido que le queremos dar. Después yo no soy quién para decir quien está bien o mal habilitado, yo simplemente cumplo con el mío, de última los demás se harán cargo si el día de mañana pasa algo y no cumplen con las cosas. Hoy por hoy para mí no es la plata lo más importante, sino que la gente lo pase bien y en un lugar seguro.

¿Como es el tema de la bebida?

Al boliche no podés ingresar con bebidas, tenés que comprar en la barra y nosotros no la regalamos, hay que pagarla y la verdad no es muy barata, pero la bebida es para disfrutar de la noche y no que termine en peleas o cosas peores.

¿Algo más?

Si. Invitarlos a seguir festejando en el boliche y comenzar un Año Nuevo especial y con muchos éxitos para todos los casarenses.