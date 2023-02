CHOQUE EN MAIPÚ Y SOLER

Gracias a Dios solo hubo abollones

El miércoles cerca de las 8,30 horas, se produjo un accidente en la intersección de las calles Maipú y Soler entre dos vehículos. El VW Polo circulaba por Maipú, mientras que el otro lo hacía por Soler, recibiendo éste último el impacto a la altura de la puerta del conductor.

Rápidamente se hizo presente la policía y Guardia Urbana, pero como no hubo personas heridas y solo tuvieron que arreglarse los fierros no se tomó intervención, quedando todo en manos de los seguros, es por eso que no nos brindaron información.

Esta foto nos la hizo llegar un vecino a quien le agradecemos por informarnos.