Edictorial

TODO ES IMPORTANTE

El municipio no deja de atender todo aquello que hace a la marcha de la comunidad, desde lo más importante hasta aquello que no lo parece y es motivo de atención y participación por parte de sectores interesados.

Si mañana se realizara un concurso de barriletes, algo que pareciera un pasatiempo de niños, veríamos que la participación sería importante y no sólo por parte de los niños, sino con ellos los mayores que aún recuerdan como se hacía un barrilete y la técnica para remontarlo.

No es un deporte como el caso del Handbal callejero, ni una carrera de bicicletas y menos aún un maratón, tampoco comparable a tantas otras “obras” de la Subsecretaría de Deportes, pero su repercusión alcanzaría las distintas capas de nuestra comunidad.

El trabajo que realiza el sector de producción no es un concurso de barriletes, pero sí en cambio un trabajo trascendente tal vez valorado por muy pocos, pero de vital necesidad que tiene trabajando a funcionarios capaces, inteligentes y creativos cuya labor responde a las necesidades de nuestra población. La Comunicación desarrolla un trabajo no sólo profesional sino efectivo por donde se la mire, no existe obra ni movimiento de los funcionarios de la comuna, sin ser comunicada para conocimiento de los vecinos. El trabajo que se realiza en las comunidades rurales es impecable, cada vez son más tenidas en cuenta, sea en educación, salud, viviendas, obra pública, los anuncios responden a reclamos que son de primera necesidad. La salud cuyo máximo efector es el Hospital Municipal acaso una de las preocupaciones mayores del gobierno comunal, nos muestra a un hospital modelo, cuyo equipamiento es excelente, los elogios merecidos y en forma acompasada la Secretaría de Salud responde a todas las necesidades de la población y va por más. Y podríamos nombrar uno a uno todos los departamentos de la comuna cuyo desempeño es excelente. Obvio que otros piensan lo contrario.

Volviendo a los barriletes, si nuestra ciudad concursara con pueblos vecinos, se podría dar por descontado que sería el que vuele más alto, el de cola más larga, multicolor y juguetón como ninguno en el cielo casarense.

Es probable que haya muchos vecinos que no piensen igual. Que todo puede ser modificado o mejorado, que esta nota tiene un fin electoral. Esto último no es cierto, pero que lo piensen también es una opinión y la valoramos. Y respecto a que alguien puede hacerlo mejor, es posible, hay sorpresas y bienvenida sean.