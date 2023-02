PARITARIA MUNICIPAL: EL EJECUTIVO SE REUNIÓ CON LOS GREMIOS LOCALES

“Nuestra propuesta fue una paritaria corta para que los empleados no se vean perjudicados” nos dijo el Dr. Marcelo Agradi

Con el objetivo de comenzar a trabajar sobre las paritarias 2023, el Secretario de Gobierno, Marcelo Agradi recibió a los representantes de los gremios UPCN, ATE y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.

El Oeste entrevistó al Dr. Marcelo Agradi, para que nos cuente los pormenores de dicha reunión y esto nos explicó: “Esta es la primera reunión que mantuvimos con los gremios para charlar sobre el aumento 2023 para todos los empleados municipales. Fue una reunión de acercamiento, para escucharnos y la propuesta del municipio fue una paritaria corta, antiguamente y hasta el año pasado veníamos haciendo o definiendo una paritaria donde se determinaba el monto anual de aumento para todos los empleados municipales y se definían los meses en que se iba a pagar ese aumento. Este año, donde tenemos un problema con la inflación, que sigue estando alta, nuestra propuesta fue hacer una paritaria corta, lo cual significa no más allá de junio, para ir monitoreando el nivel de la inflación mensual, para así, el empleado municipal no pierda frente a la inflación, de mínima nuestra idea es que el empleado empate o sea si hay una inflación del 6% se le darà un aumento del 6%, para de ésta manera no perder frente a la inflación.

Obviamente que los dirigentes de los tres gremios, vienen a defender los derechos de sus representados, pero los ví muy razonables y también estuvieron de acuerdo con realizar una paritaria corta y con diálogo abierto para ir monitoreando la inflación. Fue una reunión muy positiva”

Esta es definitiva?

“No. Nos estaremos reuniendo nuevamente el jueves 23 de febrero para ir definiendo los detalles. Aparte de eso este mes va a haber un aumento atento a que la inflación de enero fue del 6% y en función de eso es que vamos a determinar el aumento de este mes el próximo jueves 23. Debo destacar la buena predisposición de los gremios, quienes por supuesto defienden los intereses de todos sus representados”

Como podemos ver, tanto el municipio como los gremios, quieren lo mejor para sus empleados y representados y que los sueldos no pierdan ante la inflación.