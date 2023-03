CON MUCHO EXITO SE VENDEN LOS PASAJES

La empresa Trenes Argentinos habilitó el jueves pasado la venta de pasajes de trenes de larga distancia para viajar durante todo el mes de abril.

Los pasajes se consiguen en nuestra ciudad de manera on line y es obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de abordar el tren. Los pasajeros y las pasajeras deberán entrar a la página web de Trenes Argentinos y realizar el trámite en el botón “Confirmación de viaje”. Se les requerirá ingresar el número de reserva y código de seguridad que se les fue dado en el momento de adquirir el ticket. Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar. Los viajantes deberán presentarse en la estación 2 horas antes de viajar.

Quienes no confirmen su viaje, perderán los asientos reservados y el pasaje quedará habilitado nuevamente para otro comprador. La empresa estima que entre 10 y 20 pasajeros por viaje no verifican sus datos y vuelven a ponerse a la venta.

Pero para interiorizarnos bien en el tema, nada mejor que consultarlo a Maxi Caprioli, Director Nacional de Trenes y esto nos comentó: En nuestra ciudad, no tenemos personal en las ventanillas, por dos motivos. Primero porque las estaciones siguen siendo de Ferroexpreso Pampeano, por ahora, hasta que se le termine la concesión dentro de un año y medio y realicen un comodato antes y el segundo tema es que congelaron las vacantes para que entre gente a trabajar y no hay forma de ubicar personal. Yo creo que cuando pasen las estaciones a Ferrocarriles Argentinos los van a poner, por una razón muy sencilla que es necesidad, pero bueno, por ahora no es posible.

_Cómo se venden los pasajes en nuestra ciudad y qué porcentaje de gente viaja?

Se venden solamente on line y la verdad que porcentaje no tengo, pero el tren va y viene lleno siempre y les digo a quienes viajen que saquen los pasajes con anticipación.

_Qué le faltaría para mejorar el servicio?

Más allá de la rapidez y de acomodar las vías, lo que hay que conseguir es dos frecuencias más, los lunes que vuelva y los miércoles que vaya de vuelta. Con estas dos frecuencias la gente lo utilizaría mucho más todavía. El inconveniente es que no hay material rodante .

_Igualmente se mejoró mucho desde que comenzó a funcionar?

Si. Eso es verdad. Se habilitó el salón comedor que es algo fundamental para que la gente pueda tomar o comer algo mientras viaja. Te diría que lo principal que nos está faltando es que haya más frecuencia.

_Por qué en Pehuajó se venden pasajes en ventanillas?

Lo que sucede es que Pehuajó es estación terminal o sea que el recorrido termina ahí, por lo tanto tienen que tener seguridad porque queda el tren guardado ahí dos días y gente para trabajar. Acá en nuestra ciudad como es de paso, para 5 minutos sube la gente y se va no lo hace. Pero después que las estaciones pasen a Ferrocarriles Argentinos se va a normalizar. No va a ser como antes que estaba abierto las 24 horas, pero la gente va a tener la posibilidad de retirar los pasajes en la estación.

Gracias Maxi por atendernos.

Gracias a ustedes por preocuparse y ayudarnos a difundir el tren de transporte que es tan necesario para la gente.