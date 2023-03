UNA GRATA NOTICIA

EL PADRE HORACIO LENTO FUE DESIGNADO CURA DE NUESTRA PARROQUIA

En las últimas horas de ayer viernes, el obispo Ariel Torrado Mosconi ha hecho público una serie de movimientos sacerdotales en la Diócesis de Nueve de Julio y seguramente caerá con mucha alegría el nombramiento del padre Horacio Lento, oriundo de nuestra ciudad, quien era párroco de Los Toldos y ayer fue designado Párroco de la iglesia de Carlos Casares y Administrador Parroquial de la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Facundo Quiroga.

Parece que fue ayer, cuando allá por el año 1995 se ordenaba como sacerdote en una hermosa ceremonia llevada a cabo en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen.

Hoy 28 años después vuelve a nuestra ciudad para enseñar la palabra de Dios y seguramente su estadía será una bendición y alegría para todos los fieles.

ELOESTE CON EL PADRE HORACIO LENTO

Luego de enterarnos de la noticia de que el padre Horacio Lento fuera designado nuevo cura en nuestra parroquia, logramos hablar con él y esto nos dijo: “Bueno mirá, en realidad ha habido muchísimos cambios de los destinos de los distintos sacerdotes, cambios que afectaron algunas comunidades como por ejemplo el caso en Carlos Tejedor, Tres Algarrobos, Tres Lomas, Treinta de Agosto, Riestra, O’brien, Bragado, Los Toldos, Baigorrita, estoy mencionando las parroquias que se vieron de alguna manera afectadas por los cambios, incluso la Catedral, porque uno que está en la catedral vendrá acá a Los Toldos, asique el cambio va a ser grande. Si bien se publicó el viernes, este cambio se viene hablando con el Obispo y ver las distintas posibilidades, sobre todo porque estamos sufriendo una realidad que es la falta de sacerdotes, es general, pero se ha agudizado porque ha habido algunas enfermedades y otros se han ido a misionar a otros destinos como por ejemplo el Padre Jonny, esto aceleró un poco los cambios” y continuó: “En el caso mío, si bien soy casarense y tengo muchos afectos y contacto con mi familia o con mis compañeros de curso de Juan XXIII y algún que otro amigo, pero la verdad que no soy de ir muy seguido y cuando voy me quedo en la casa de mi hermana y no salgo mucho porque es poco el tiempo que tengo y quiero disfrutarlo con ellos y mi sobrino. Yo te podría decir que si bien me ciento casarense yo desde los 17 años que falto de Casares, hace ya 40 años, primero estudiando, luego en el seminario y cuando me recibí pasé por Trenque Lauquen, casi 3 años, 20 en Bragado, 5 en Los Toldos y ahora llego a mi ciudad. La verdad estar en tu pueblo tiene sus ventajas y desventajas, aunque éstas últimas son relativas, tal vez cuando tenés un contacto más directo o muchos conocidos o presencia en el lugar tal vez a lo mejor sí con esto de que nadie es profeta en su tierra, pero en mi caso lo dejo de lado por esto último que te decía de mi ausencia de muchos años y sí creo que son más las cosas positivas porque de hecho me han llamado muchísima gente de Casares ofreciéndome colaboración de lo que necesite e incluso gente que no está cercana a la parroquia, pero sí cercana a mí por distintos motivos. Pero en general estoy contento y es un gran desafío esto de volver a las raíces, sobre todo este 3 de junio se van a cumplir 28 años de que fui ordenado cura en ese templo o sea que es un lugar cargado de recuerdos para mí. Y ahora que no había un sacerdote estable cuando iba celebraba la misa en la parroquia”.

Cuando le preguntamos cuál sería su función nos dijo: “Además de atender la ciudad cabecera haré lo mismo con los pueblos del partido Smith, Moc-tezuma, Hirsch, Cadret, Hortensia y Ordoqui, porque Bellocq lo están atendiendo desde Pehuajó y creo que seguirá así y por otro lado se agrega la parroquia de Quiroga, que es partido de 9 de Julio y Martínez de Hoz, de Lincoln y por supuesto a las hermanas».

CUANDO ESTARÁ EN NUESTRA CIUDAD

«Hablé con el Obispo y le pedí que dentro de las fechas posibles para asumir me gustaría que sea más a fines de abril, porque ahora viene Semana Santa y acá a Los Toldos viene un grupo de 180 misioneros que vienen de San Isidro y eso requiere una preparación, es por eso que me gustaría ir cuando finalice algunas cuestiones acá. Es por eso que me gustaría hacerme cargo de la iglesia de Carlos Casares a fines de abril o principio de mayo, pero esto puede cambiar”.

Y para finalizar aprovecho esta oportunidad que me das para saludar a toda la comunidad de Carlos Casares, quienes siempre han estado presentes en mis rezos y ahora más que nunca tengo que tenerlos presentes primero en la oración, rezando por sus intenciones y les pido también que rezen por las mías y por supuesto haciéndome a la idea de que tendremos que sentarnos a charlar con los más allegados a la parroquia para ver cual es el camino que han hecho en éstos últimos años y que es lo que se pretende hacer y luego para caminar juntos”.