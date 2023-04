COMIENZAN A CORRER LOS TIEMPOS ELECTORALES

EL OESTE ENTREVISTÓ AL SENADOR WALTER TORCHIO

Comenzó la cuenta regresiva del tiempo electoral, por ello consultamos al ex Intendente y actual Senador Provincial Escribano Walter Torchio, quien es Presidente del Partido Justicialista local y Consejero

Provincial.

Senador comenzó a moverse el reloj electoral, se lo ha visto muy activo estos últimos días ?

Bueno hemos tenido reunión del Consejo del Partido a nivel Provincial, claramente estamos con algunas cuestiones propias del Partido , pero fundamentalmente las actividades que realizó son las habituales de acompañar a las distintas instituciones de nuestra Ciudad, Educativas, Deportivas o Sociales y sumar naturalmente

por mi nuevo rol actividades en el ámbito de la sección o la Provincia

y las propias de la Cá-mara o el Consejo de la Magistratura. Siempre con muchas ganas y entusiasmo.

Cómo visualiza el panorama de Carlos Casares ?

Para mi gusto muy bien. A lo largo de mi gestión siempre tuvimos tres ejes obra pública, salud y educación con el fin de mejorar las condiciones de vida de cada vecino y vecina de nuestra ciudad. Daniel le está dando la continuidad prevista por mi gestión hasta final de este año 2023, era lo planificado y se está ejecutando. Mire cuando yo llegué al municipio había barrios olvidados, por ejemplo Los Perales , barrios con más de 50 años de existencia que no contaban con los servicios básicos y fuimos trabajando no solo en ese barrio si no que a lo largo y a lo ancho de la ciudad para dar las mejores respuestas en agua, cloacas, desagües pluviales , iluminación y dejando atrás las viejas calles de tierra con zanjas a los costados y pusimos en marcha un plan de cordón cuneta y asfaltado con la finalidad de llegar a cero calle de tierra en primera instancia en la ciudad y eso cualquier vecino que recorra la ciudad lo puede ver y hicimos y venimos haciendo también obras de distintas características en todas las localidades . En salud dotamos al hospital con más servicios, mejoramos su infraestructura, pero incluimos aparatología de primer nivel, y sumamos servicios como por ejemplo salud mental o nefrología, servicios estos que no muchos hospitales de nuestro tamaño tiene, jamás nos detuvimos en las inversiones aún hoy seguimos mejorando nuestros hospital al igual que las salas . En materia de educación nunca en la historia de Carlos Casares existió una continuidad de inversión como la que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, en lo edilicio, en elementos didácticos y acompañando proyectos educativos, está claro que hoy la Provincia está haciendo también un enorme esfuerzo en esta misma dirección , pero no nos olvidamos de temas sociales , generamos áreas como adultos mayores, que es un éxito, pusimos en marcha la dirección de discapacidad o en materia de cultura creamos la Escuela Orquesta entre muchas otras cosas, aún tengo grabada en mi memoria una charla con la gente del ciclismo que reclamaba por el velódromo, años pasaron sin que se le prestara la más mínima atención, nosotros nos comprometimos y lo terminamos, o materia de producción, en el 2011 el Parque Industrial que estaba al 50% y sin servicios en gran parte, hoy el parque está casi al 100%, tiene servicios y pensamos que probablemente ya sea necesario un segundo Parque Industrial, generamos políticas como la de emprendedores y hoy vemos a muchos de ellos mostrando su producción los fines de semana , esto no existía antes de mi llegada a la gestión municipal. Esto demuestra una mirada integral por y para la sociedad en su conjunto. Yo lo venia realizando, hoy Daniel y el equipo lo continúan . Cada vecino podrá optar por aquello que considere y es absolutamente válido, pero nosotros podemos claramente mostrar todo lo que hemos realizado en este tiempo y sin duda el saldo es muy positivo, por que hemos hecho mucho y Carlos Casares está mejor.

Su mirada sobre la Provincia ?

Tenemos un gran gobernador , Axel lleva adelante una Planificación en cuanto a proyectos , propuestas y ejecución de los mismos , como pocas veces se ha visto. Yo recorro distintos municipios no solo de mi sección , si no también de otras secciones de la Provincial municipios que gobernamos nosotros y otros gobernados por la oposición, nadie puede decir que la provincia no invierte , nadie puede decir que este gobernador discrimina a alguien , los 135 municipios de la Provincia tienen obras en ejecución. Axel claramente tiene un enorme proyecto de gestión. Axel anunció un programa de 6×6 y hoy ese programa está en marcha, aún en tiempos que claramente son complejos.

Cómo ve el panorama nacional ?

Existen problemas claramente, la inflación es uno de ellos , nosotros no relativizamos nada , nos ocupamos, pero vivimos en un mundo globalizado, ningún Gobierno Nacional tuvo las dificultades de este Gobierno , ya en el 2018 teníamos problemas de inflación que se agravaron en el año 2019, cuando aún no gobernábamos, al igual que los temas de desempleo o la pobreza. El actual presidente se hizo cargo en Diciembre del 2019 del gobierno y en marzo de 2020 estábamos atravesando una pandemia a nivel global ( habían pasado solo 100 días de inicio de su gobierno ) de enormes consecuencias en el mundo entero , que duró hasta el 2021 donde comenzó a resolverse el tema sanitario a nivel mundial y local , hicimos todo lo que había que hacer , pero en el 2022 una guerra que parece lejana Rusia – Ucrania pero con un fuerte impacto en los alimentos y energía y eso no ayudó en nada , siguió generando inflación en el mundo y nosotros que ya teníamos problemas lógicamente no lo podíamos resolver bajo esas circunstancias, y quien dice que con todos estos condimentos se podía resolver fácilmente, miente. Y este año 2023 a la continuidad de la guerra, crisis del sistema financiero en EEUU y la UE , nosotros localmente sequía , ó sea necesitás dólares para poder resolver el problema y uno de los sectores que más dólares produce tiene un efecto negativo que va a restar recursos. Pero está claro Sergio Massa está que llevando adelante una enorme tarea para poder mantener las cuestiones controladas en medio de un esquema mundial complejo y local por la sequía . Y digo lo mundial por que todos los organismos están preocupados no por Argentina solamente , si no también por los países del primer nivel que está atravesando problemas. Dicho esto , somos gobiernos , tenemos que redoblar esfuerzos y es lo que estamos haciendo aunque algún resultado no se pueda visualizar . Mire comparando con el campo que es algo que acá todos conocemos , vos venis con una deuda anterior, hacés todos los laboreos, usás la mejor semilla, el mejor fertilizante, y después no te llueve como pasó acá en Casares , aún con todo ese esfuerzo no vas a obtener 4.500 kilos de soja por has o en maíz los 12.000 kilos. Y el Banco te va apurar, el esfuerzo no alcanza. Bueno acá el gobierno hizo y hace muchos esfuerzos , pero teníamos una deuda financiera y social anterior, vino una pandemia , una guerra y la sequía , claramente nos golpean, los resultados no son los deseados, pero no bajamos los brazos y seguimos trabajando, como hace el hombre de campo.

Y la oposición ?

Yo generalmente de la oposición no hablo, prefiero hablar de lo que nosotros hacemos, el cómo y el por qué de cada cosa, de lo que hicimos y de lo que vamos hacer. Y en eso no hay duda vamos a seguir HACIENDO UN CASARES MEJOR PARA TODOS y TODAS, vamos a continuar trabajando por esta Provincia, UNA PROVINCIA QUE ESTÁ EN MARCHA y hacer lo necesario para tener una ARGENTINA de PIE , FUERTE y en CRECIMIENTO .