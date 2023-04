LOS CANDIDATOS HABLAN DE “JUNTOS”, “TODOS”, “UNIDOS” Y TITULOS POR EL ESTILO, A LA PESCA DE LOS VOTANTES

Faltan apenas unos cuatro meses y días para las elecciones PASO y hasta el momento lo que se sabe de las fracciones participantes es que hablan de unidad y nada más, salvo el oficialismo que por estar gobernando, tiene que mostrar su gestión para tentar al electorado.

Las palabras Juntos, Unidos, Todos y demás, apenas son enunciados. Concretamente quienes aspiran a la intendencia local aún no muestran una plataforma de gobierno que seduzca al electorado. Qué proponen de la obra pública, de salud, de educación, de cultura, etc., aún no se sabe concretamente o por lo menos no lo han hecho público. Será que no han comenzado la campaña, lo que puede ser válido en la medida que se estén reservando para los momentos finales para mostrar su porfolio de medidas, salvo el caso del candidato Daniel Stadnik que iría por la reelección y ante una consulta de cuando comenzaría la campaña, fue categórico al decir que nunca ha dejado de estar en campaña, dando a entender que cada obra es un acto de campaña. El resto hace falta que muestren sus cartas para aspirar al premio mayor.

Casares viene de una gestión consolidada de la cual el intendente actual ha tomado la posta reivindicando su condición de político, aunque con un estilo distinto. Los aspirantes que intentarán arrebatarle la “corona” tendrán que hacer más que mostrar enunciados, a menos que se junten entre ellos y amontonados intenten lograr su objetivo.

Será cuestión de esperar, tal vez no haya apuro, es preferible que “no sea para el mal de ninguno, sino para el bien de todos”