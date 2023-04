LA POLICÍA ENCONTRÓ EL TRACTOR ROBADO

Hablamos con su dueño el vecino José Luis Campagna

Luego que la semana pasada autores ignorados le robaron el tractor al vecino José Luis Campagna y él diera aviso a la CPR Carlos Casares a cargo del Crio. Juan Carlos Brau, se pusieron a investigar y seguir pistas muy concretas que daban el indicio que lo habían llevado andando hacia la ciudad de 9 de Julio, más precisamente por el Provincial.

Y fue así que unos vecinos del lugar que estaban yendo a cortar el pasto observaron en un monte que había un tractor similar al robado, dando rápidamente aviso a la C.P.R. 9 de Julio, ante ello y teniendo conocimiento del faltante denunciado días atrás se hace presente personal del C.P.R. de dicha localidad, constatando que efectivamente se trataba del tractor sustraído al ciudadano CAMPAGANA, José Luis, en el campo que este último posee en el partido de Carlos Casares. Seguidamente y tomando conocimiento este CPR, se comisiona un móvil y personal a la vecina ciudad a los fines de prestar colaboración. Se iniciaron Actuaciones caratuladas Hallazgo con intervención de la U.F.I. N° 3 Dpto. Jud. Mercedes y Ayudantia Fiscal de 9 de Julio, disponiendo estos últimos que una vez reconocido por el denunciante se realice la entrega del mencionado rodado.-

LA PALABRA DEL PROPIETARIO DEL TRACTOR

Luego de que el vecino José Luis Campagna recuperara su tractor, El Oeste quiso tener su palabra respecto a este caso, atendiéndonos con amabilidad nos explicó como sucedió todo: “Mirá cuando llegué al campo a la mañana y ví que me habían robado el tractor, con el muchacho que me ayuda nos pusimos a seguir las huellas, llegando hasta el paraje de Bacacay, donde una gente me informó que lo habían visto pasar cerca de las 10 de la noche y me comentaron que pudo haber ido hacia French o hacia El Provincial y si fuese para este último lugar, que me apurase porque en poco tiempo por esa zona los hacen desaparecer, es como que ya muchos saben que ahí suceden cosas raras. Seguimos las huellas y efectivamente iban dirigidas hacia El Provincial, pero las perdimos en la Ruta 65 debido a que hay mucho pedregullo. Regresamos y dimos aviso a la Patrulla Rural de Carlos Casares, donde fuimos muy bien atendidos por el Comisario Frau, a quien le expusimos todo lo que habíamos hecho.

A los dos o tres días recibo un llamado de una persona de Dudignac, quien me dijo por donde podía estar el tractor y con esos datos entre la Patrulla Rural de Casares y la de 9 de Julio pudieron dar con la ubicación” y luego continuó: “quiero hacer público mi agradecimiento a las Patrullas Rurales y sus respectivos jefes ya que en todo momento se pusieron a disposición y se hicieron cargo de la situación, como así también al Sr. Patricio Aguirre Saravia que puso a mi disposición su helicóptero para que recorriera la zona, pero no lo pudimos ver y eso que estuvimos muy cerca del monte donde fue hallado”, también le preguntamos si sospechaba de alguien o si vio algo raro en su campo a lo que nos dijo: “Lo único extraño ahora que me pongo a pensar es que hace unos cuatro meses me robaron dos ruedas del camión de ese campo, pero no estoy seguro si el tractor estaba ahí en ese momento” y en cuanto a los ladrones: “Se hicieron humo, por el momento no hay señales de quienes pudieron ser” y volvimos a repreguntar que se le pasó por la cabeza cuando le robaron el tractor: “Y la verdad que era una herramienta fundamental y lo primero que pensé fue en vender todo, a mis setenta y pico de años no iba a ponerme a comprar un tractor”.