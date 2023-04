MANIFESTACIÓN FRENTE AL BANCO CREDICOOP

EN DEFENSA DE UNO DE SUS EMPLEADOS

El jueves, en horas de la mañana, el gremio de los Bancarios se hizo presente en el local del Banco Credicoop de nuestra ciudad con banderas y arrojando papelitos a modo de desacuerdo con la institución y a manera de apoyo con uno de los empleados de la misma, quien está cumpliendo una especie de empleado volante, lo cual no está avalado por el gremio ni existe en ningún acuerdo bancario. Luego de que los “manifestantes” ingresaran al banco con bombos y banderas, personal de la institución recibió al Secretario General de la Seccional Chivilcoy, Marcelo Bozzo y el Secretario General de la SGI Banco Credicoop, Ricardo Lezcano con quienes hablaron por unos 30 minutos. Al salir conversaron con El Oeste y esto nos dijeron: “Mirá estamos teniendo una situación irregular como es tener a un empleado considerado como VOLANTE, lo que significa que hoy lo tenés acá, mañana en Trenque Lauquen u otro lugar y no está en su sucursal. Esta figura no existe en el convenio de trabajo y nosotros ya se lo hemos hecho saber en reiteradas oportunidades. El banco si necesita gente debe tomar gente de ese lugar. Hemos cruzado notas y siempre hemos estado en buen diálogo, pero no se pudo resolver, por lo tanto tomó participación bancaria nacional, esto que estamos haciendo no es una decisión de tres personas que vinimos a hacer ruido. Esto está avalado por nuestra Asociación Bancaria. Es una movilización defendiendo los derechos de un compañero y a esto se suma que tal compañero sale en las elecciones de noviembre electo delegado de la sucursal. Pero esto no puede ser así ya que hay un artículo que lo impide y es por eso que hoy estamos acá”.

¿Qué sacaron en limpio con la reunión que mantuvieron con el gerente?

Estuvimos con él explicándole por qué estamos acá, pero ellos no tienen facultades para darnos una solución, sino quien tiene que dar la solución es Recursos Humanos.

Qué sigue de acá en más?

Y si no hay ninguna solución volveremos con los bombos en la calle y a lo mejor en lugar de estar todos afuera, estaríamos todos adentro interrumpiendo la actividad del banco.