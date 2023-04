REPORTAJE EXCLUSIVO AL EX SENADOR OMAR FOGLIA

“He decidido apoyar la Pre Candidatura a Intendente de mi amigo Andrés Aguirrezabala”

Sin lugar a dudas, el ex intendente y ex senador Omar Foglia, es un hombre de política y que a pesar de no haber participado directamente en las últimas elecciones, siempre está presente en los rumores de la gente y muchos nos preguntan. ¿No saben si Foglia se postula?, ¿Participará este año en las elecciones? Y como nosotros nos debemos a nuestros lectores, hoy pudimos entrevistarlo y hacerle llegar las inquietudes de la gente.

Pero comencemos de a poco.

EL OESTE: Este es un año muy importante políticamente y como usted de eso sabe, nos gustaría que nos de un panorama de cómo ve la política en el orden local, provincial y nacional?

OMAR FOGLIA: En el orden local yo creo que estamos en presencia de un fin de ciclo, 12 años de una misma gestión son muchos y hay un centenar de funcionarios que ya se creen que su trabajo es un empleo municipal y quedaron totalmente estancados. El intendente actual no pudo darle su impronta y por lo tanto es una continuidad devaluada. En lo Provincial el gobierno de Kicilloff ha sido la inoperancia absoluta, no hay un área que funcione , si uno le pregunta al ciudadano de a pie que nombre a dos ministros yo creo que les cuesta. Tiene la suerte que la función Provincial queda al medio y por lo tanto los problemas se reflejan más en lo local y lo nacional. Con respecto al gobierno de Alberto Fernández es muy difícil ya encontrarle un calificativo, pero lo más doloroso sin duda es la inflación (ya en este momento convertida en híper)que todos los días hace que tengamos una sociedad más pobre y sumergida en la desesperanza que es lo peor que nos puede pasar como Nación.

E.O.: ¿Qué piensa de la pelea entre Macri y Larreta? ¿Producirá una grieta en el Pro? Y cree que se verá reflejada en Cambiemos, porque ya hay rumores que Macri apoyaría a Milei?

O.F.: Las diferencias de opinión en un tema puntual entre Macri y Larreta es lógico que se den en una fuerza democrática pero no veo ninguna posibilidad que el espacio se divida ya lo han aclarado varias veces. Si somos inteligentes, en los tres órdenes JUNTOS debería volver a gobernar.

E.O.: Pasemos al ámbito local y a la pregunta que todos quieren saber. ¿El espacio al cual representa ”8 de Enero” lo tendrá al frente en las próximas elecciones? Y si no va usted,¿ ya tiene al candidato para pelear la intendencia?

O.F.: El precandidato por nuestro espacio es Andrés Aguirre-zabala , acompañando a Bull-rich y por supuesto que vamos a tratar de dialogar con todas las fuerzas políticas afines buscando el mayor consenso posible.

E.O.: ¿Con quienes han dialogado?

O.F.: Formalmente aún no lo hemos hecho pero en lo personal tengo muy buena relación con el radicalismo, he hablado con algunos dirigentes del PRO y para hacerlo con Unidos por Casares habría que ver primero donde deciden participar.

E.O.: ¿Podría darnos algunos nombres de quienes integrarían la lista?

O.F. Nuestro espacio tiene muy buenos candidatos pero hoy sería muy aventurado tirar nombres, más aún cuando decimos que estamos abiertos a consensos y acuerdos .

E.O.: ¿Algo más para agregar?

O.F.: Si, yo creo que aún falta mucho tiempo para el cierre de listas ( 2 meses) y ante la situación de descalabro que vive el país (económico, social) el Kirchnerismo podría cambiar varios candidatos en todos los planos , en lo local ya andan circulando varias encuestas y sacadas a la luz por ellos mismos que hoy por hoy no podrían retener el municipio de ahí a que vuelva a presentarse el ex intendente y ahora senador hay un paso, aunque no creo que cambie mucho la suerte.

En ésta última respuesta Omar Foglia se refiere a algunas encuestas que circulan en las redes sociales y que lo dan como ganador si fuera él a Intendente, sobre el actual Daniel Stadnik.