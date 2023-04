POR EL MOMENTO AVANZA SOLO Y PRESENTA SU EQUIPO

GUSTAVO BORDENAVE RESPONSABLE EN EL ÁREA DE SEGURIDAD

El alma mather de este nuevo espacio que se ha formado en nuestra ciudad, Silvio Fernández junto a un gran grupo de colaboradores, continúa por el camino que había venido prometiendo y así lo anunció. «Estamos reflejando lo que venimos diciendo desde el primer día, que estamos armando equipo con gente responsable e idónea y esto es novedoso porque en el municipio no hay área de seguridad, lo que nosotros estamos organizando es totalmente nuevo y con una persona responsable. Así vamos a trabajar en cada área con gente idónea y especializada en el tema”… “Hemos escuchado que gente del radicalismo o el Pro están diciendo que tienen o tuvieron contacto con nosotros y no es así, nadie tuvo contacto con nadie y UNIDOS POR CASARES no va con nadie por ahora. Somos un partido vecinalista y estamos trabajando un proyecto propio. Hoy nos toca estar así, si hay algún cambio o diálogo se verá que resolvemos, pero hoy por hoy nadie se nos acercó para tenerlo, ni nosotros buscamos un diálogo con nadie. Si estamos abocados al 100% sobre nuestro proyecto”.

El Oeste con Gustavo Bordenave

EN CASARES VAMOS SOLOS Y LE PEDIMOS A LA GENTE COMPROMISO Y QUE NOS APOYE

Al enterarnos de que Gustavo, el popular «Gitano» Bordenave, Comisario Retirado, integraría el proyecto de Unidos por Casares, quisimos entrevistarlo para que nos cuente cuáles son sus ideas con respecto a este importante cargo que ocuparía si Unidos por Casares pasara a ser la fuerza ganadora en las elecciones de octubre y esto nos dijo:

El Oeste: ¿Gustavo, hoy estás en una nueva etapa en tu vida. Esta vez integrando un proyecto político?

Gustavo Bordenave: Si, es un gran proyecto y una nueva etapa pero relacionado a todo lo que hice en 30 años dentro de la Fuerza.

E.O.: ¿Cuáles son tus proyectos para mejorar la seguridad?

G.B.: Mis proyectos son muchos y siempre serán consensuados con el líder del espacio de “Unidos por Casares” Silvio Fernández, con quien iremos trabajando día a día y paso a paso, para también ir cubriendo ciertos lugares que la gente reclama, no es para ayer, es para futuro y no muy largo.

E.O.: ¿Pensás que hace falta mano más dura para hacer cumplir las leyes?

G.B.: La mano dura no existe, pero sí ser firme en las decisiones que tomemos y no debe haber grises en muchas cosas, por eso será trabajar día a día y que tomen conciencia que hay cosas que mejorar y para bien.

E.O.: ¿Qué te sedujo de Unidos por Casares para unirte a dicho espacio?

G.B.: Me sedujo la charla a solas con Silvio y las palabras de él fueron que este espacio quería lo mejor para Casares en todas las áreas y por eso decidí involucrarme y ya venía rechazando a varios de otros espacios, porque no me atrapaban sus propuestas, porque iba a ser usado políticamente y acá ví y sentí que iba a ser respaldado.

E.O.: Por qué crees que la gente debe apoyar a Unidos por Casares?

G.B.: Porque verán que tendrán en todas las áreas (las necesidades) que diariamente reclaman y no son escuchados sus reclamos, desde mi área trabajaré fuertemente en todos los aspectos, pero será primero concientizar a la gente y aunque lleve un mes o dos, trataré de que así sea, para que después nadie diga que no sabía que eso iba a suceder, será para todos iguales, pero siempre trabajando y siendo firmes en las decisiones, será concientizar, pero no libertad absoluta para hacer lo que quieras, los que estén fuera de la ley y bueno que se hagan responsables, para que se entienda bien lo que es libertad y libertinaje. Trabajaremos mucho en tránsito y eventos (conjuntamente con la policía) que son quienes nos darán el respaldo que se necesita en todo trabajo, también con la justicia, seremos las 3 patas que un Estado debe tener.

E.O.: ¿Pensás que deben ir solos o unidos a algún otro partido?

G.B .: Por lo que habló el líder del espacio y lo dejó en claro que iremos solos y él luego verá a quién acompañaremos a nivel nacional y provincial, pero en Casares vamos solos y trabajaremos fuertemente para que la gente acompañe nuestros proyectos en todas las áreas.

E.O.: Gracias Gustavo por atendernos.

G.B.: No, gracias a ustedes y espero que la gente acompañe a UNIDOS POR CASARES y que sepan todos los casarenses que trabajaremos fuertemente para ello y para lograr los objetivos. Todos deben tener COMPROMISO e INVOLUCRAMIENTO, eso tenemos nosotros por nuestros vecinos de la ciudad y las localidades correspondientes a Carlos Casares.

GUSTAVO BORDENAVE

Comisario Retirado.

Egresado de la Escuela Juan Vucetich

Fundador del grupo GAD Pehuajó.

Prestó servicios en:

Carlos Casares, Bellocq, Morón, Comando Patrulla Rural Pehuajó, Daireaux, Delta Tigre, Casino Tigre.

Jefe en Grupo Especial GAD Conurbano Norte, Policía Pehuajó, Subcomisario Tres Algarrobos, América y Trenque Lauquen.