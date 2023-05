¿Y CUANDO SE VAYA TECHINT, QUÉ?

En Casares no parece haber desocupación, al menos no se manifiesta, probablemente porque si la había la empresa Techint al tomar más de un centenar de empleados cubrió en gran parte la necesidad de trabajo en nuestra ciudad, con el agregado de que paga sueldos que en Casares no existen, salvo en niveles gerenciales. Además muchos de ellos que vinieron de otros pueblos se radicaron en nuestra ciudad alquilando viviendas y consumiendo en los bares, restaurantes y el comercio local. ¿Pero qué va a pasar cuando dicha empresa, que construye el gasoducto a Vaca Muerta de por terminado el contrato que tiene con cada empleado y por decirlo de alguna manera “levante el campamento”?.

Sin duda el tema no es menor, habida cuenta de que toda esa gente que prestaba servicios en la empresa Techint pasará a quedar desocupado en los próximos meses, salvo algunos que habrían extendido el contrato por razones especiales.

El país no está bien, su economía no es precisamente floreciente y por lo tanto todas las fuentes de trabajo tienden a ajustar sus números. En Casares también se nota, y una prueba de ello es la facilidad con que Techint logró tomar el personal que requería, presuntamente la mayoría de los desocupados, debiendo completar su necesidad con gente de otras localidades. Eso se nota en la cantidad de caras desconocidas, toda gente de trabajo que concurre a todos los bares y restaurantes de la ciudad.

Veremos qué pasa, el desenlace puede ser preocupante, aunque el auge de la construcción que no se detiene puede absorber parte de aquellos que han quedado desocupados.