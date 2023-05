HABLA EL PRESIDENTE DEL H.C.D. JOSÉ LUIS LEDESMA

CRISIS EN EL CONCEJO DELIBERANTE

“La concejal González sufrió acoso laboral, abuso emocional y violencia psicológica…Querían que renunciara a la banca porque no pensaba como ellos” – Asi lo manifestó el Presidente del Cuerpo , Profesor Ledesma.

Luego de una semana de versiones y publicaciones engañosas sobre la actuación de la Concejal Florencia González en la sesión de Rendición de Cuentas, recurrimos al profesor José Luis Ledesma, Presidente del HCD para que nos explique los acontecimientos.

El Oeste: Profesor qué sucedió con la Concejal González en el transcurso del último mes? No había renunciado?

Ledesma: La concejal presentó en los últimos días de abril una nota al Concejo Deliberante donde planteaba su deseo de renunciar a la banca, SÍ… adujo el articulo 10.5 que expresa problemas de salud. Ante eso se formó la Comisión de Poderes integrada por los concejales Romagnoli, San Juan, Laffont, Serra y este Presidente.

El Oeste: Y qué sucedió?

Ledesma: Antes que la Comisión se reuniera y como la renuncia por causales de enfermedad la obligaban también a dejar su trabajo docente, envió otra nota rectificando el articulo por el cual pensaba renunciar , cambiando al 10.4 que expresa la posibilidad de renuncia por no existir pertenencia al partido político por el cual había sido electa.

Una vez reunida la Comisión de Poderes decidió por mayoría citar para el 8 de mayo a la concejal para que explique las razones de su pedido de renuncia al Cuerpo.

El Oeste: Por qué se trata así , digo con una Comisión especial, no alcanza con una nota de renuncia?

Ledesma: No, sucede que ser concejal es carga pública, es un cargo electivo, no es lo mismo que otro cargo político o trabajo habitual, tiene otro mecanismo. La carga pública es un servicio de índole personal IRRENUNCIABLE a favor del Estado u otra entidad pública , por eso su complejidad, uno no puede irse así como así nomás.

Entonces el día 8 de mayo , en horas de la tarde, fuimos a la reunión de la Comisión de Poderes y llegaron dos notas, una del bloque 8 de Enero, firmada por los concejales Romagnoli y San Juan quienes manifestaban su voto positivo por la renuncia de la concejal Gonzàlez. NO QUISIERON TENER UN CAREO CON LA MISMA; y otra nota de la citada concejal manifestando que no iría a la reunión ( tampoco quería estar con los concejales citados) y que estaba reconsiderando su posibilidad de renuncia.

Ante esto, la Comisión de Poderes , en mayoría, por voto de Laffont, Serra y del Presidente, no aceptó la renuncia de la concejal González y le comunicó por nota que debía integrarse al cuerpo en la próxima sesión. El Cuerpo del HCD quedó regularizado.

El Oeste: Esto es lo técnico, pero qué sucede en lo político?

LEDESMA: Aquí está el centro de la cuestión, según pudimos saber de palabra de la concejal, ella pensaba en disidencia algunos temas, pensaba libremente , al Bloque 8 de Enero esto no le cerraba, por ello algunos de sus miembros ( cabe aclarar que no todos) comenzaron un hostigamiento laboral, acoso; violencia psicológica y abuso emocional que la llevaron en la desesperación a querer renunciar. Sin duda querían que renunciara para poner alguna otra persona de pensamiento similar al 8 de Enero. Esto continúa hasta este momento en las redes sociales y con consecuencias familiares

Cabe aclarar que las bancas del HCD son de las personas, no de los grupos políticos, que la libertad de opinión y pensamiento es un derecho constitucional , no podíamos permitir la coerción como método político por cuestiones puramente de propaganda electoral que poco tiene que ver con la vida cotidiana de los casarenses.

EL OESTE: Notamos que menciona “ Bloque 8 de Enero” , no Juntos; por qué?

LEDESMA; la mesa de Juntos nunca se constituyó en Casares, solo fue un sello electoral, la fractura política es evidente, esta gente del 8 de Enero ( Foglia y compañía) ahora son del PRO.. , fueron tantas cosas… y no toleran que alguien de su grupo piense diferente.

Aguirrezabala, su “lumina-ria“ en el Concejo y candidato a intendente , no dialoga, no lo hace con la Presidencia , ni con el oficialismo y así van perdiendo concejales, no lo hicieron conmigo cuando se votó la presidencia , ahora tampoco con la concejal González, sin duda sus formas preocupan, imaginen que no puede conducir un pequeño grupo, cómo va a conducir Casares , concluyó Ledesma