¡NO PODÍA FALTAR!

El contador César Zago es el libertario casarense

Será candidato a intendente por el partido “La Libertad Avanza” de Javier Milei

Es evidente que la gente del economista y candidato a presidente Javier Milei trabaja en las sombras intentando lograr candidatos representativos al menos en Capital y Pcia. de Buenos Aires ya que en el resto del país le es más difícil.

Y en Casares tienen lo que se dice un buen candidato. Se trata del Cdor. César Zago, que fuera contador de Grobocopatel Hnos., ocupara un cargo en la Cámara de Comercio local y se hiciera conocido por ser uno de los primeros contagiados con Covid en nuestra ciudad al volver de una viaje de vacaciones en el sur de la Argentina. Zago, que se supone puede haber sido un simpatizante de Juntos por el Cambio, parece haberse corrido más a la derecha y encantado por lo que representa y propone Milei ha resuelto apoyarlo y representarlo en nuestro partido.

El Oeste entrevistó al Contador César Zago, quien nos explica los motivos por los cuales se sumó a la lista de Javier Milei.

César Zago: Me estoy sumando al espacio “Libertarios Carlos Casares” para tratar de colaborar con su impronta liberal. Al contactarlos descubrí un grupo de jóvenes que me causaron una gran admiración por su sentido común, claridad de pensamiento, honestidad intelectual, sus ganas y empuje. Tenemos coincidencia en las ideas del liberalismo, aquellas reflejadas en la Constitución de la Nación Argentina desde el año 1853 que, nos plantea una democracia liberal bajo una forma de gobierno representativa republicana federal.

El Oeste.: Hagamos un repaso de su vida ¿Cuánto hace que está en Carlos Casares y como está integrada su familia?

César Zago: Vivo en Carlos Casares desde el año 1994, van a ser 29 años. Estoy felizmente casado hace 34 años y tengo tres adorados hijos.

E.O.: ¿Cuéntenos un poco de su vida laboral, ¿dónde ha trabajado y qué es lo que hace actualmente?

C.Z.: Me recibí de contador público en el año 1986 en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajo en el sector privado desde el año 1983, en el área de administración y finanzas.

Presto servicios de asesoramiento a empresas clientes y a socios con los que hemos encarado varios emprendimientos durante estos años. Mi vocación personal es la de colaborar con ellos para que logren instrumentar y llevar adelante sus negocios a pesar de las dificultades y obstáculos habituales de nuestro país.

E.O.: ¿Por qué eligió sumarse al partido “La Libertad Avanza?

C.Z.: Creo que como país se nos agotaron los tiempos para corregir el rumbo. Por mi actividad he tenido que observar y analizar las distintas realidades sociales, políticas y económicas que hemos ido atravesando como sociedad en las últimas décadas. Al respecto considero que actualmente afrontamos una nueva y grave crisis de índole moral y cuando se degrada la moral de una sociedad, indefectiblemente se degrada su política y su economía.

Coincido con los valores de la libertad que guían al partido “La Libertad Avanza”. Gracias a la coherencia liberal, éste es el único partido que puede expresar propuestas concretas y transparentes. Los partidos políticos alternativos están sumergidos en una lucha de vanidades de sus dirigentes, que mantienen ideas y valores contrapuestos y no conocen cuáles prosperarán en su seno. Continúan navegando en el desorden que nos ha traído a este desastre.

E.O.: ¿Antes había tenido alguna propuesta de otro partido político?

C.Z.: Si las he recibido (no muchas) y las he declinado.

E.O. ¿Coincide con la plataforma que expresó Milei?

C.Z.: Coincido íntegramente en lo económico. No así en otros temas que, además considero, no están felizmente comunicados.

E.O.: En cuanto a la lista de candidatos, ¿ya la tiene formada o es muy temprano para tomar decisiones?

C.Z.: Yo no tengo intenciones de formar la lista de candidatos. Pretendo que la forme y acuerde el espacio de “Libertarios Casares” que ya ha avanzado en el tema y tiene en sus filas una cantera invalorable de futuros dirigentes. Son jóvenes, criteriosos, comprometidos y honestos.

E.O.: ¿Cómo ve actualmente a Carlos Casares? ¿Hay algo para mejorar?

C.Z.: A mi modo de ver Carlos Casares, así como otras ciudades y partidos del interior de nuestra provincia, vienen sufriendo un desfalco (un “robo” en términos simples) que nos mantiene sumidos en la pobreza. Tanto el gobierno nacional como el provincial han ido diseñando un esquema económico que nos somete a una triste realidad y, mientras tanto, nos relatan sobre el federalismo. Vergonzoso.

Conforme dure esta depredación, Casares no va a crecer demográficamente, nuestros jóvenes continuarán emigrando; algunos al conurbano bonaerense en donde recalan los recursos que le roban a nuestra comunidad y otros al exterior en búsqueda de un futuro que nosotros no les podemos brindar. No se desarrollarán más empresas que agreguen valor a la riqueza que produce nuestro partido, de la que hoy nos despojan. No se generarán puestos de trabajo dignos y bien pagos. Los comercios continuarán extinguiéndose. ¿Quién de nosotros no vivimos, directa o indirectamente, de la producción agropecuaria? Tenemos que avivarnos! Tenemos que discutir estos temas. La Libertad Avanza es el único partido político que hoy puede comprometerse a eliminar las oprobiosas retenciones (derechos de exportación), unificar todos los tipos de cambio, permitir el libre comercio, desaparición de impuestos distorsivos (impuesto al cheque), Ingresos Brutos, etc., etc. (aquí caben cientos de “etc.”).

A nivel local hemos perdido la oportunidad en estos años en generar la transparencia necesaria a nivel municipal en el manejo de los fondos públicos. Con la tecnología actual podríamos contar con una rendición de cuentas online, instantánea, a la que podría recurrir vía internet cualquier vecino interesado en informarse. Sabríamos así a dónde van a parar las excesivas tasas (son impuestos) que pagamos los ciudadanos y las empresas, podríamos controlar quién paga las tasas y quien no, nos enteraríamos si existe corrupción en nuestro municipio, etc.; por ello es necesaria dicha transparencia. Hoy no hay excusas para no obtenerla.

En fin, vamos a atravesar épocas complejas. Lamentablemente, fuimos los “patos de la boda” y ahora nos van a querer cobrar la fiesta de corrupción y desvalores. Tenemos que hablar y acordar entre los casarenses, votar bien y defender en conjunto a nuestra bella comunidad. No hay tiempo, debemos acordar estos temas rápido, deberíamos ya estar discutiendo otros desafíos que el mundo actual nos plantea.

E.O.: Gracias por su tiempo