Casarenses presentes en 9 de Julio

Junto a la candidata a gobernadora Silvia Sarabia (Libres del Sur)

Días pasados, la ciudad vecina de 9 de Julio recibió la visita de la candidata a Gobernadora por Libres del Sur, Silvia Sarabia. De nuestra ciudad estuvieron participando de esta visita el candidato a Intendente Juan Domingo Cabalcagaray y varios representantes más.

El Oeste pudo entrevistar a la candidata luego de finalizada la charla con los representantes locales.

El Oeste: Se ha lanzado la campaña política con los candidatos a nivel nacional y provincial, en una jornada Silvia donde la encuentra a usted enmarcada dentro de una propuesta que trata siempre de renovar la política. ¿qué se espera para la provincia Ud. Que es candidata a Gobernadora?

Silvia Sarabia: Bueno, nosotros hoy lo que vemos es que la Provincia está gestionada a favor de los sectores más concentrados a nivel económico, que se le ha dado poco apoyo a todo lo que es la pequeña y mediana empresa, las economías regionales que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo y que todo el sistema impositivo se ha puesto más en función de hundir a esos pequeños sectores que de favorecerlos, nosotros creemos de que respecto del modelo de producción tiene que estar centrado en el trabajo, también se ha fallado en todo lo que tiene que ver en servicio de salud, educación, lamentablemente a cada localidad que voy aparecen los mismos reclamos, dejando en evidencia que quienes nos gobiernan están cada vez más lejos de lo que le pasa a la gente todos los días.

E.O.: ¿Los candidatos nacen del barrio mismo, ya que conocen muy bien los problemas de la gente?

S.S.: Así es. Nosotros decimos que no es este gobierno el que nos dejó así, sino todos los que han pasado ya que tuvieron la misma actitud frente a la población, promesas incumplidas. Nosotros creemos que tiene que haber una gestión que priorice los intereses de la gente, no que se agache frente a los intereses de los poderosos, esa es fundamentalmente nuestra propuesta. Que el Estado proteja a los que menos tienen y que por supuesto permita también que los empresarios tengan ganancias, pero ganancias justas, no a costa de que la mayoría del pueblo no pueda por ejemplo comprar una leche. Recién nos decía un compañero que el litro de leche está a 700 pesos en el barrio y tenemos un centro de La Serenísima acá a unos pocos kilómetros de producción, es una vergüenza que esté pasando eso. Tener alimentos inaccesibles en una provincia como la de Buenos Aires que principalmente produce alimentos, es una vergüenza, pero esto directamente es producto de una gestión que prioriza el negocio a la calidad de vida de quienes vivimos en ésta provincia.

E.O.: Muchísimas gracias Silvia

S.A.: Gracias a ustedes.

LIBRES DEL SUR

Presenta a sus candidatos locales

El Movimiento Libres del Sur

estará presentando a sus candidatos en nuestra ciudad el 25 de junio en Balcarce 645 con Juan Domingo Cabalcagaray

a la cabeza.