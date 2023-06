VERIFICACIÓN DE AUTOMOTORES

Es muy criticado el trabajo policial

Días pasados en una mesa de café, los vecinos allí reunidos tocaban el tema de la verificación de automotores. Quién llevaba la vos cantante decía que no es posible que el personal policial encargado de verificar los automotores que son transferidos, venga una vez a la semana y con un horario de 6 ó 7 de la mañana hasta el mediodía. La gente debe esperar al jueves en que vienen los funcionarios, aunque haya terminado todos los trámites varios días antes. Algunos vecinos protestan airadamente pero es de gusto porque funcionan así y al que no le gusta que se J… Antes la policía local era la encargada de hacer la verificación, y la hacía todos los días.

¿Quién dispuso que la verificación se realice una sola vez a la semana?. Seguramente un superior de dichos funcionarios, al que poco le importa la molestia que les causa a quienes deben verificar.

De todas maneras este no es el único problema de quienes deben hacer alguna tramitación en oficinas públicas. El viejo dicho de “se cayó el sistema” deja dos por tres a muchos vecinos en la cola de las oficinas que cobran servicios, los que pierden la mañana sin lograr realizar el pago. No es culpa de dichas oficinas, pero de todas maneras no deja de ser una molestia.

Si a todo eso le sumamos el problema de los cajeros automáticos que a cada tanto se quedan sin dinero o están inhabilitados por otras causas, nos encontramos con que no todos los servicios funcionan como debieran, sea por problemas ajenos o propios, pero siempre en perjuicio del vecino.