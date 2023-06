Lácteos Vidal y el apoyo de las instituciones.

La empresa Lácteos Vidal ha recibido el apoyo de muchas instituciones donde se solidarizan con dicha empresa y le piden a la justicia que respeten y hagan respetar la propiedad privada. Entre ellas se ha adherido a tal pedido Coninagro, Federación Agraria Argentina, Caprolecoba, CARBAP, Unión Productores de Leche y la Sociedad Rural de Carlos Casares.

«NUESTRO APOYO ES POR EL BLOQUEO QUE REALIZA EL SINDICATO ATILRA, LO CUAL CONSTITUYE UN DELITO» nos dijo Mario Reymundo

El Oeste se comunicó con el Presidente de nuestra Sociedad Rural el Sr. Mario Reymundo para que nos comente qué postura tienen desde la institución respecto a la situación que está atravesando en éstos momentos y desde hace ya un buen tiempo Lácteos Vidal?.

Mario Reymundo: Es importante aclarar que nuestro apoyo, como el de otras instituciones, fue por el bloqueo que realiza el sindicato ATILRA lo cual constituye un delito. No se puede impedir que los empleados ingresen a trabajar o se los intimide. No estamos reclamando por el derecho a huelga que asiste a cualquier trabajador lo que si reclamamos es el derecho a trabajar que tiene un empleado pero también lo tiene cualquier empresa. Lo sucedido a Vidal le puede ocurrir a cualquier otra empresa. Además nos preocupa que el mencionado bloqueo lo respalden los concejales del oficialismo que se solidarizaron con el sindicato y no con la empresa como debería corresponder. No existe el bloqueo pacifico, es un oxímoron y estas actitudes ponen en vilo a cualquier empresa de Carlos Casares.

El otro tema que hemos reclamado es que la Justicia ha determinado que Vidal debe reincorporar a los empleados despedidos, si bien lo fallos deben ser cumplidos entendemos que es un ataque a la libertad de una empresa a contratar a los empleados como también a despedirlos con o sin causa pagándole lo que corresponde por ley . Nuevamente esto puede sucederle a cualquier otra empresa sin importar su tamaño a tener que reincorporar a un empleado despedido creando una enorme inseguridad al momento de contratar personal para cualquier actividad.

E.O.: Cree que esta situación en algún momento tendrá un buen final?

R.: Es lo que deseamos pero el conflicto se prolonga y entendemos que Carlos Casares no puede darse el lujo de expulsar empresas. Ya se fue hace años Santa Rosa y CADRET lo sufrió hasta el día de hoy. No queremos que suceda lo mismo en Moctezuma. Las empresas del sector lácteo generan 185.000 puestos de trabajo genuinos en el país y le aseguro que todas están mirando lo que sucede con Lácteos Vidal.

E.O.: Es sostenible la opinión de la empresa cuando dice que ellos fabrican alimentos y una solución en malos términos con una reincorporación obligada de los empleados puede ser riesgosa?

M.R: Es sostenible para Vidal como para cualquier otra empresa. El reclamo nos es solo por Vidal , es en resguardo de la seguridad jurídica que debe respaldar la actividad privada única generadora de trabajo e ingresos genuinos.

E.O: Qué opinión tiene de los gremios?

M.R.: Compartimos la necesidad de una actividad gremial en defensa de los derechos de los trabajadores que representa siempre y cuando se realice dentro de un marco de legalidad . Cuando los gremios se exceden recurriendo a medidas ilegales como son los bloqueos, mas dirigidos a proteger sus propios intereses que el interés del trabajador suceden estos conflictos que no llevan a ningún fin útil para los empleados ni para las empresas. Ambos terminan perjudicados.

E.O.: Mario, cambiemos de tema, denos su parecer como se encuentra el campo hoy? ¿y qué se espera para las próximas cosechas?

M.R.: Hoy estamos viendo las consecuencias reales de una sequia extrema. Nosotros estimamos las pérdidas para la agricultura del Partido de Carlos Casares en $ 14.000.000.000 que es el equivalente a 3,2 presupuestos municipales anuales. Este quebranto se reparte entre los acopios , contratistas, proveedores de insumos, fletes, propietarios y productores. Si bien durante el mes de mayo han llovido en el partido entre 50 y 60 mm revirtiendo solo en parte los efectos de la sequía , son aún insuficientes para una siembra de fina con cierto margen de seguridad. Deberían llover por lo menos entre 50 y 60 mm en los próximos días para arrancar con un porcentaje de humedad en los suelos rezonablemente bueno.

E.O.: En cuanto a la parte ganadera, ¿será un invierno difícil para los productores debido a la gran sequía que pasamos?

M.R.: Las pérdidas en ganadería será por mayores costos de alimentación, ventas forzadas, aumento de los porcentajes de mortandad , menores índices de preñez y baja en la producción tanto de leche como de terneros. Las ventas forzosas y la falta de pasto se refleja en los precios de la hacienda . Hoy la relación compra/venta es casi 1 , 1 kg de ternero a casi el mismo precio de un gordo cuando la normalidad indica que debería ser un 20% mayor el precio del ternero. Algo similar sucede con la vaca , precio muy por debajo de lo que debería ser.

E.O.: Sabemos que han formado una comisión y están en contínuas conversaciones con el municipio para mejorar los caminos ¿Cómo están en éstos momentos?

M.R.: Durante todo el año pasado quizás a consecuencia de las inundaciones y por el cambio de autoridades vimos un cambio de actitud respecto de los caminos rurales por parte del Municipio. Se realizaron reuniones con productores, autoridades del Municipio y HCD y a fin del año el HCD aprobó la creación de una Comisión Vial de la cual la Sociedad Rural es uno de sus integrantes . Estamos reuniéndonos con los responsables del mantenimiento de caminos del Municipio intentando conocer los trabajos que se están haciendo y sus avances. Quiero resaltar la predisposición al dialogo tanto del Intendente, ing Daniel Stadnik , como de sus colaboradores lo cual es una condición necesaria pero no suficiente. El trabajo de la Comision Vial Rural (CVR) se debe plasmar en resultados concretos que por ahora solo se ven en parte. Las últimas lluvias durante mayo pusieron en evidencia la fragilidad de la red vial local . Hay mucho para mejorar que llevará su tiempo. Es un objetivo de la CVR que el tema de los caminos y la forma en resolverlo sea una política de gobierno que atraviese las diferentes gestiones sin que importe su color político. Para construir a largo plazo hace falta compromisos de largo plazo.

E.O.: Bueno Mario, querés agregar algo más¨?.

M.R.: Siguiendo con el tema de los caminos creemos que es importante transmitir que el desarraigo rural se produce principalmente por la falta de una red vial en condiciones de transitabi-lidad permanente. El plan de mejoramiento de los caminos rurales deberá asegurar entre otras cosas la asistencia a las escuelas de los alumnos de zona rural igualando los 180 días de escolaridad de zona urbana. Para lograrlo se necesita compartir una Visión entre lo público y lo privado y mantenerla a lo largo del tiempo.