REPORTAJE A UN SOLDADO DEL CANDIDATO A PRESIDENTE POR UNION POR LA PATRIA

Maxi Caprioli y su afinidad política con Sergio Massa

Todos sabemos que el casarense Maxi Caprioli, quien hoy ocupa un importante cargo como es el de Director Nacional de Trenes hace varios años forma parte del riñón político de Sergio Massa, candidato a Presidente por Unión por la Patria.

A continuación transcribimos la charla que mantuvimos con él:

El Oeste: Maxi, bueno en primer lugar queremos felicitarte por el tercer lugar en la lista de Unión por la Patria.

Contanos, si asumís como concejal, tendrías que dejar tu cargo como Director Nacional de Trenes?

Maxi Caprioli: Voy a asumir como concejal y por eso acepté ir en la lista , mi cargo en ferrocarriles lo dejaré , me va a doler porque me gusta muchísimo y disfruto viendo los avances en el sistema ferroviario en la Argentina pero seguramente alguien me reemplazará y lo hará con las mismas ganas que yo.

El Oeste: ¿Cuánto hace que acompañás a Sergio Massa?

Maxi Caprioli: Acompañamos a Sergio a fines del 2012 , desde el nacimiento del FR , siempre estuvimos convencidos de su capacidad, tenasidad , convicciones y por sobre todas las cosas su amor por la Argentina. Nos sentimos muy identificados y comprometidos con Massa, con el FR y ahora con Unión por la Patria. No tengo dudas que hará las cosas muy bien y nos llevará a una gran Argentina

El Oeste: ¿Cómo tomaste la noticia de su candidatura a Presidente? ¿Te sorprendió?

Maxi Caprioli: Sorprender no porque sé de su capacidad y lo tomé con mucha alegría pero con calma, Massa pide que cada uno siga trabajando en lo que está haciendo, que esto no nos distraigamos porque la Argentina no tiene tiempo para distraernos en una campaña, hay que seguir en el camino del crecimiento para que todos tengan la posibilidad de vivir cada día un poco mejor, hoy además de no distraernos tenemos la gran responsabilidad de militar y de transmitir a cada uno de los casarenses lo importante que sería que éste frente político que lleva como candidato a Sergio Tomás Massa llegue a la presidencia , por sus ideas y proyectos, por su amor por la Argentina, por su capacidad de trabajo y gestión, mientras Massa habla de crecimiento la oposición habla de ajuste , tenemos una gran oportunidad y no la deberíamos dejar pasar , no tengo dudas que será el mejor presidente de la historia

El Oeste: ¿Te gusta la fórmula Massa / Rossi? ¿Creés que esta es la mejor opción para Unión por la Patria? ¿Y por qué la gente debería votarla?

Maxi Caprioli: No tengo dudas que la mejor fórmula que pudo, finalmente, representar a Unión por la Patria es la encabezada por Sergio Massa. Nosotros desde finales de 2012 militamos y trabajamos para que Sergio sea Presidente bajo la más profunda convicción de que llevará adelante un gobierno que hará historia para los argentinos no sólo por sus condiciones personales, sea formación, militancia y capacidad sino por la visión estratégica que quiere para nuestro país basada en el trabajo y la producción. Un político que ha revolucionado cada espacio o institución en la que participó (ANSES, Tigre, Cámara de Diputados) y que, sin dudas, hará lo mismo desde el gobierno nacional.

El Oeste: Y por último, ¿cómo ves la elección a nivel local?

Maxi Caprioli: Para nosotros las elecciones nunca son fáciles, pero creo que la gestión municipal del peronismo en estos doce años habla por sí sola. No hay vecino que pueda negar que ha sido una gestión que ha transformado enormemente la ciudad y el Partido de Carlos Casares y creo que los vecinos van a apostar a seguir creciendo. Seguramente hay cuestiones por mejorar propias del árduo trabajo que se realiza desde el Municipio pero estoy convencido que los casarenses no quieren volver al pasado, quieren una propuesta con futuro y esa es la nuestra. La que todos los días les demuestra que todavía se puede ir por más.

AGUSTIN «CHIVO» ROSSI

EL CANDIDATO A VICEPRESIDENTE ESTUVO EN CASARES

El vecino Francisco Mena nos hizo llegar la presente fotografía para explicarnos que el actual candidato a Vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín «Chivo» Rossi estuvo en nuestra ciudad en el año 2017, previo a las elecciones, recorriendo los barrios y justamente estuvo en mi casa tomando unos mates. La visita a nuestra ciudad fue para realizar un sondeo previo del Kirchnerismo y quería dialogar con los vecinos es por eso que entró a mi casa e incluso me dejó el número de teléfono, nos comentó Francisco.