RUMBO A LAS PASO

PRE CANDIDATOS A INTENDENTE

A continuación damos a conocer las listas de los distintos partidos y agrupaciones que participarán de las PASO 2023 en nuestra ciudad. U.C.R. Debemos aclarar que la UCR a último momento decidió no participar de éstas elecciones ni acompañar al Pro ni a la Agrupación «8 de Enero» según nos manifestara su presidente Germán Mallofré. No obstante un comentario cuya veracidad no podemos asegurar dice que la UCR está negocianado con la «8 de Enero» de Peli Foglia.

UNIDOS POR CASARES

Intendente: Silvio Fernández Concejales Titulares 1 Pedro Barrios 2 Itatí Escobar 3 César Matutis 4 M. Mercedes Bonal 5. Sergio Díaz 6. M. Rosa Mazzone 7. Horacio Cequeira Suplentes: 1 Mónica Tous 2. Maximiliano Moyano 3. Luisa Colombi 4. Juan José Roch Consejeros Escolares Titulares: 1 Mariana Vicuña 2. Federico Yañez 3. Natalia Velazco Suplentes: 1. Emmanuel Vera 2. Higinia Lusetti 3. Gonzalo Benedicto

UNION POR LA PATRIA

Intendente: Daniel Stadnik Concejales Titulares 1 Christian Massone 2. Luisina Del Ponte 3. Maximiliano Caprioli 4. María Nuñez 5. Luciano López 6. Agustina Lombide 7. Ariel Lambré Suplentes: 1. Valeria Terazzolo 2. Nicolás Merlo 3. Norma Gost 4. Guillermo Maldonado Consejeros Escolares Titulares 1 Daniela Manfredi 2. Gustavo Burgardt 3. Claudia Rodríguez Suplentes 1. Ezequiel Donoso 2. Karina Rodríguez 3. Hernán Arambarri

El resto de las listas nos fue imposible conseguirlas, ya que al cierre de nuestra edición todavía estaban en plena negociación.