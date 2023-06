SUPERMERCADO LA ANONIMA CUMPLIÓ 115 AÑOS

NO SOMOS FORMADORES DE PRECIOS»

Lo dijo Nicolás Braun, Director General de la empresa La Anónima en su visita a la sucursal de nuestra ciudad con motivo de cumplirse los 115 años de la institución.

Ayer, Supermercados La Anónima cumplió 115 años de vida y justamente estuvo visitando nuestra sucursal el Director General Nicolás Braun, quien muy amablemente conversó con la prensa. A continuación transcribimos los párrafos más sobresaliente de dicha entrevista, si bien en nuestro Facebook pueden ver la nota completa.

«Estamos muy contentos de volver a Casares y ver lo que hemos hecho en la sucursal» dijo explicó que «ha sido una reforma muy importante en estos seis meses de trabajo donde se refaccionó la parte frioalimenticia porque la sucursal se lo merecía».

«Es un frío más sustentable con gases menos nocivos para el medio ambiente» describió. Además, reforzaron los sectores que no se ven pero permitirá dar un mejor servicio y acercarle a Casares lo mejor que tiene La Anónima.

«Hemos crecido, ganado espacio y aceptación de la gente en estos años», sostuvo Braun que señaló que con la reforma «creo que habrá más espacio para sumar productos de otros rubros que no sean los alimentos como jardinería, entre otras».

Asimismo contó que si bien Casares no es de las ciudades que más aprovecha el beneficio de La Anónima On line, «funciona bien». «Los clientes pueden comprar muebles, electrodomésticos, termotanques y retirarlos en la sucursal. Estamos conformes con los resultados porque viene en crecimiento la venta».

Sobre los precios, Braun manifestó que es muy sensible a los argentinos y cuando la moneda se devalúa hay que subir los precios y, «tratamos de hacerlo muy leve porque no somos formadores de precios, pero sí estamos esforzándonos para cumplir con el programa Precios Justos y, no siempre es fácil tener todos los productos porque en el mundo el abastecimiento es muy complejo y más en Argentina».

En cuanto a las economías locales dijo: «tenemos diferentes planes para incorporar productores locales que tienen que tener un buen producto con precios competitivos con los nacionales y hay de estas características y es bueno porque damos trabajo y bajamos el flete desde Buenos Aires a lugares lejanos».