“30 años de experiencia en la policía me avalan para desempeñar este cargo” Gustavo Bordenave

Sin lugar a dudas, este es un punto muy importante en Unidos por Casares, ya que según ellos, es una materia pendiente dentro del gobierno actual ya que no está bien desarrollada.

El Oeste entrevistó a quien estará al frente de la Seguridad por Unidos por Casares al Sr. Gustavo Bordenave, quien explica como ven ellos este tema tan importante para nuestra sociedad.

¿Por qué es necesaria un área de Seguridad en el Municipio? Teniendo en cuenta que sería algo novedoso en esta y en anteriores gestiones.

El área de Seguridad es necesaria en el municipio para que el señor intendente pueda tener una persona responsable, que sea el lazo entre el municipio y las entidades policiales y así poder coordinar el trabajo que se hace en la vía pública juntamente con el personal policial y el personal de la Guardia Urbana.

Es la única forma de que se pueda trabajar mancomunada-mente, teniendo siempre un lazo directo y que no sea el intendente quien deba estar llamando a cada rato para organizar un evento, un operativo o una reunión. Por eso es muy importante en esta gestión y proyecto de Unidos por Casares implementar el área de Seguridad Municipal.

¿Cuál es su experiencia previa en temas de seguridad y cómo cree que le ayudaría en su función como responsable de esta área?

Bueno, mi experiencia previa a todo esto en seguridad es que fui 30 años policía y desde mi lugar puedo aportar mucho y conocimientos y también para que el personal de Guardia Urbana pueda trabajar tranquilo y siempre aportando la experiencia.

Se llevarán a cabo charlas con la gente del área y que puedan ellos mismos también sentirse cubiertos, que van a estar respaldados siempre y cuando las cosas se hagan bien. Trabajando todos juntos podemos llevar a Casares un poquitito mejor en esa área en la cual se está sintiendo mucho, la falta de la misma, y en la cual hay muchos reclamos.

El fin de semana ocurrieron hechos en la nocturnidad, peleas, picada de motos, ruidos de escapes libres, etc. después de la salida del boliche céntrico SIN CITY a media cuadra del departamento de Policía, donde tanto la Guardia Urbana como la policía no estaban presente. ¿A qué se debe esto o que hace falta para que esto no ocurra?

Respecto a la nocturnidad. La noche de Carlos Casares no es la misma que antes, pero bueno, ahora aparecieron estos condimentos de los grandes fabuladores de las motos que se juntan y andan provocando al sistema.

Hay que trabajar bien, hay que aportar experiencia, hay que aportar todas las herramientas que uno tenga a mano desde el municipio y también con la colaboración de los de las fuerzas policiales, más que nada para llevar a cabo el trabajo, que el municipio lo único que puede hacer es aportar personal para dar apoyo. Pero no somos, ni seremos, si llegamos a estar en el gobierno, una fuerza policial, sino una fuerza municipal, dando todo el apoyo necesario y logístico para que estas cosas no ocurran.

Se hará un buen trabajo. Yo creo que si tenemos identificadas a las personas, es más fácil todavía. Por eso vamos a aplicar todos los sistemas tecnológicos que se puedan para poder después aportar a la justicia.

Además de la nocturnidad… ¿Cuáles son las principales problemáticas en materia de seguridad que identifica en el municipio y cómo planea abordarlas?

Bueno respecto a la problemática en materia de seguridad dentro del municipio, si bien uno no sabe cosas o manejos porque no ha tenido acceso a llegar a ciertos lugares , simplemente por lo que uno ve: Lo importante sería trabajar mucho en el área de monitoreo, en el área de personal, en la calle, el que anda en el patrullero y el caminante y darle todas las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar tranquilos y estar antes de que suceda el hecho y no después.

Por eso mismo se trabajará fuertemente en ese lugar y sería con el acompañamiento mío y de alguna persona que por ahí me acompañe en el equipo, que puede ser del grupo de ellos o puede ser alguien que esté en el municipio y sirva para ese lugar también. Esto será día a día, todos los días estamos trabajando sin ser gobierno. Imagínese cuando lleguemos a hacerlo.

También trabajaremos sobre las cámaras que están colocadas, cuáles funcionan, cuáles no para ya empezar a trabajar más fuertemente en lo que uno quiere, que es el anillo digital correspondiente para identificar personas y vehículos y que el personal esté preparado para todo, para todos esos eventos donde nos van a requerir.

¿Cuáles son las estrategias que tiene previstas para coordinarse con las autoridades estatales y locales en materia de seguridad?

Capacitar a la Guardia Urbana será una de mis tareas y darle todas las herramientas para que ellos puedan trabajar tranquilos, para que sepan que están respaldados, siempre que estén trabajando dentro de la ley. Por eso trabajaremos a full, lo llenaremos de tecnología a la cual tendrán que adaptarse rápido, porque en caso contrario siempre hay otro que por ahí puede aportar un granito más de arena. Otras fuerzas en Casares bueno, hace falta que haya un equipo de narcotráfico, que no lo hay hoy. Pero después está la DDI, tenemos Patrulla Rural, la Comisaría y la Comisaría de la Mujer. A ellos también tenemos que involucrarlos en nuestro futuro trabajo.

¿Se necesita fortalecer y capacitar a las fuerzas de seguridad locales, como la Guardia Urbana? ¿Haría falta alguna otra fuerza?

Tenemos que ir fortaleciendo la confianza con reuniones, con charlas. Existe un Foro de Seguridad local. Bueno hay que ver que tienen ellos para aportar y saber que tampoco ellos desde su lado son policías, pero escucharlos y darle todas las responsabilidades que vamos a tener nosotros para que ellos se sientan también que la gente si le llega con un comentario y ellos vienen a la al área de seguridad, ser escuchados y trabajar en conjunto y para que más que nada que también ellos puedan saber que desde el municipio se los va a estar escuchando y la gente tiene que confiar porque la gente también, todos los días veo que se quejan en todos los medios, bueno, les estamos ofreciendo algo distinto que nadie les dio.

¿Cómo piensa fomentar la confianza entre la comunidad y las autoridades de seguridad?

Eso es cuestión de reuniones y ver lo que necesitan en personal, en calidad y en elementos para poder trabajar tranquilos. La Guardia Urbana, como te dije anteriormente, si no se encuentran capacitados para llevar adelante el trabajo. Se los preparara, se los irá instruyendo. Y bueno, iremos calificando y clasificando a las mejores personas que necesitemos en cada lugar y nadie se quedará sin trabajo.

Pasarán de un área a la otra e iremos recuperando gente, pero nunca perderán el trabajo. Así que esa es una de las premisas que tenemos desde Unidos por Casares.

¿Cuál será su estrategia para evaluar y medir el éxito de las acciones implementadas en el área de seguridad?

Las estrategias van a ser muchas para evaluar y medir el éxito en las acciones implementadas en el área de seguridad. Ya las estamos trabajando, pero el día que lleguemos a ser gobierno, ahí nomás arranca el sistema de seguridad. El área de seguridad es muy compleja porque puede ser el éxito o el fracaso de toda gestión.

Hay mucha gente, la seguridad como prioridad, ya la gente no ve si vos entregás algo o das algo a las personas, muchas salen beneficiadas con una casa o un terreno. Que uno no está en desacuerdo con eso no es cierto.

Pero el área de seguridad es uno de los temas a abordar en todos los municipios, no solamente en Carlos Casares y tendremos la oportunidad de poder llevar eso a un éxito.

Trabajaremos todos los días, hasta el último día de la gestión, que pueden ser cuatro años, ocho, 12 o toda la vida. Siempre sostengo lo mismo. Esto es trabajar, trabajar y trabajar. Y desde nuestro espacio, Unidos por Casares, estamos ofreciendo esa responsabilidad, la que la gente está reclamando. La estamos poniendo sobre la mesa.