El Juntos x Casares, de Lisandro Perotti

Diseña la política deportiva de la mano de Diego Carioli y Eduardo Redondo.

Hoy entrevistamos a éstos dos jóvenes deportistas casarenses, quienes apuestan desde su partido político por mejorar el deporte en nuestra ciudad. A continuación transcribimos lo que ellos nos han expresado.

Diego Carioli

El Oeste: Diego, ¿te incorporaste a la política?, ¿Porqué?

Diego Carioli: Lo que me hizo involucrar en la política, primero fue el acompañar a un amigo de la infancia y compañero de rugby “Los Tumbas” como lo es Lisandro Perotti y segundo fue las ganas de hacer algo por el deporte, los deportistas y las instituciones deportivas de nuestra ciudad. Sentí que debía involucrarme.

Es un lindo compromiso el que me he propuesto.

El Oeste: Qué ideas tienen de lo que hay que hacer en el deporte casarense?

Diego Carioli: Mirá, en principio tenemos una visión integral de la política deportiva La relación con las instituciones deportivas será clave en nuestra política, trabajaremos codo a codo con ellas. Estaremos cerca para ayudarlos a planificar sus actividades, relacionarlos con otras ciudades, para colaborar en mantener su infraestructura y por supuesto trabajaremos en un presupuesto que les permita cumplir con su función social de promover hábitos saludables para nuestros vecinos. Necesitamos que las familias estén presentes en los clubes.

En este sentido pensamos que necesitamos tener instituciones fuertes. Ellas serán las garantes de nuestra política deportiva.

En cuanto a los deportistas que realizan actividades individuales y nos representan tan bien a Carlos Casares, vamos a tener una política de cercanía que los acompañe y fortalezca.

Buscaremos que el deportista se sienta protegido y acompañado en todo ámbito.

Queremos ofrecerles servicios, que colaboren con la infraestructura que requiera cada disciplina (en el caso del atletismo, estamos avanzando en estos antepro-yectos y hemos visitado algunos casos de éxito, como las instalaciones y pistas que hay en el Parque Chacabuco, de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro la ha recorrido en detalle).

También pensamos acompañarlos con un presupuesto anual que les permita planificar sus entrenamientos y competencias. Pensá que hay deportista que se entrenan muchos meses antes de las competencias y no saben a priori si van a poder contar con el dinero para viajar y hospedarse en el lugar. Eso no le puede pasar a un atleta.

Acompañaremos a los deportistas en el cuidado de su salud y atención de lesiones. Por ejemplo Que se puedan realizar, análisis clínicos, chequeos cardiológicos o cualquier otro estudio que sea preventivo a lesiones. En este caso vamos a estar en constante relación con el sistema de salud.

La idea es seguir incorporando deportistas, ex deportistas y profesionales de la salud a nuestro equipo de trabajo para hacer seguir creciendo al deporte casarense y lo más importante fomentando el deporte y la buena salud

Nuestra idea es también fomentar actividades deportivas o mejor dicho reactivarlas como el caso de la práctica del kayak y todo lo relacionado con el deporte acuático y otros deportes que no son tan difundidos.

Queremos que en Casares se practiquen más deportes.

Eduardo Redondo

El Oeste: ¿ y en tu caso Eduardo, qué te llevó a la participación política?

Eduardo Redondo: Mirá hace mucho que comparto con Diego Carioli los mismos principios y valores del deporte. El me invito a participar y con Lisandro Perotti me contaron la idea y los proyectos. Me gustó la forma de trabajar y sus ideas por lo que me sumé a participar, además siempre la política me interesó. No solo a nivel local si no también provincial y nacional, soy una persona que me gusta estar informada. Creo que es un momento para que los vecinos nos comprometamos por el bien de la ciudad.

El Oeste: ¿Vos sos un referente del atletismo, qué pensás que necesitan los jóvenes deportistas y no tanto?

Eduardo Redondo: Creo que necesitan referentes que les marquen el camino e incentiven a la práctica y que los acompañen en su desarrollo. En el caso de deportistas más profesionales se necesita mucho acompañamiento, para evitar frustraciones. Los grandes logros se consiguen con mucha voluntad y sacrificio.

En este sentido vamos a generar políticas para atraer a los vecinos que quieran incursionar en las prácticas deportivas y mejorar su calidad de vida. No hay edad para comenzar.

El Oeste: ¿Crees que el deporte puede ser una salida para alejar los chicos de las adicciones y malos hábitos?

Eduardo Redondo: Cuando hablamos de práctica deportiva, hablamos también de disciplina. Que los chicos practiquen deportes ayuda a la relación con los demás a integrarlos entre sus pares. También ayuda a ordenarlos en alimentación, a cuidar su cuerpo y realizar los descansos adecuados.

Por supuesto que los aleja de las adicciones y malos hábitos.

Por lo tanto, pensamos que podemos ayudar mucho desde nuestro trabajo a generar conductas saludables y dar una opción de como llevar adelante su vida.

Sabemos que hoy la droga está disponible en todos lados. Nosotros también estaremos desde la política deportiva disponibles para que ellos tengan mejores hábitos de conducta y referentes que los acompaña en su crecimiento.

Como podemos ver hay mucha gente joven y nueva en todos los partidos políticos que han decidido participar en las próximas elecciones y eso es muy bueno para todos.