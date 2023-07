ITATÍ ESCOBAR SE LANZA A LA POLÍTICA 

OCUPA EL SEGUNDO LUGAR A CONCEJAL EN UNIDOS POR CASARES

«Creo que hace falta que el ciudadano común se comprometa en política»

La vecina Itatí Escobar, abogada, ha decidido incursionar en la política en nuestra ciudad formando parte de UNIDOS POR CASARES. Es la candidata en segundo lugar y hoy nos cuenta ¿Por qué decidiste formar parte de la política y por qué en UNIDOS POR CASARES?

Itatí Escobar: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el espacio para expresarme.

Por qué incursionar en política? Diría que por vocación; la posibilidad de aportar a la sociedad un granito de arena es algo que siempre me motivó. Creo que hace falta que el ciudadano común se comprometa en política, que se ponga manos a la obra, que no deje el manejo de los asuntos públicos o de interés general (“la cosa pública”) en manos de aquellos cuyas prácticas cuestiona. Creo que la pregunta que todos deberíamos hacernos es: Por qué no incursionar en política?

Por qué Unidos por Casares? Porque es una opción diferente, sin condicionamientos; libertad que emana de la presentación con boleta corta (esto es: compitiendo por ahora solo a nivel local, vecinal), a través de un equipo que se está ocupando de escuchar las necesidades de la gente, de las instituciones, de los distintos actores sociales, de oír a todo vecino que quiera acercarse a transmitirnos sus inquietudes, ideas, planteos, o bien acercarse a escuchar nuestras propuestas y proyectos en desarrollo; un equipo que se está ocupando de observar necesidades de la ciudad y de los ciudadanos (niños, adultos, comerciantes, emprendedores, empleados públicos y privados, profesionales, transeúntes y automovilistas, productores, etcétera) y está pensando soluciones para los problemas pendientes de resolver, mejoras y alternativas al modo en que se viene gestionando.

Por otra parte, Silvio como líder del espacio, tiene un modo distinto de pensar la política, observando y escuchando primero –antes de tomar decisiones- a los destinatarios de los proyectos; convocando a las personas que entiende adecuadas e idóneas para pensarlos y llevarlos adelante; Reservando para sí un rol de motivación, análisis y evaluación. Podría decirse que es un líder transversal, que no asume un rol marcadamente jerárquico en el equipo conformado, sino que escucha al resto, nos anima a pensar y actuar con autonomía, fomentando el compromiso y la responsabilidad individual y de grupo.

El Oeste: ¿Por qué pensás que la gente los debe votar?

Itatí Escobar: Más allá de lo mencionado anteriormente, podría agregar, que Unidos por Casares se conforma por un grupo de muy buena gente, personas de trabajo, que tienen más o menos resuelta su economía en lo privado y sin embargo deciden preocuparse por (y ocuparse de) ayudar y ver qué pueden aportar a la sociedad. Espero que los casarenses nos den la oportunidad de demostrar que hay un modo distinto de hacer política, partiendo de conceptos que consideramos primordiales y sin embargo tantas veces olvidados, tales como el respeto a la SOBERANÍA DEL PUEBLO, el carácter de meros REPRESENTANTES de los funcionarios, la DIGNIDAD como fuente de todos los derechos. Difícilmente reciban del espacio “Unidos por Casares” promesas demagógicas, prácticas clientelistas, pretensiones de eternización en el poder.

El Oeste: ¿UNIDOS POR CASARES llegó para quedarse en nuestra ciudad?

Itatí Escobar: No tengo dudas, se trata de un espacio en pleno crecimiento, con sólidas convicciones y con proyectos de corto, mediano y largo plazo.

El Oeste: ¿Qué diferencia existe entre Unidos por Casares y los demás partidos políticos?

Itatí Escobar: Creo que de algún modo la diferencia surge de lo expresado en las anteriores respuestas; de todos modos la idea del equipo es presentarnos y darnos a conocer desde nuestros proyectos, planteos y cualidades, y no desde la crítica a los demás partidos políticos. “Unidos por Casares” es una opción diferente, centrada en el respeto, el trabajo, la dignidad del ciudadano, la escucha activa y la idea del “poder” como sinónimo de “representación” y no de poderío o superioridad.