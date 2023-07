LA FUERZA DEL CAMBIO (JUNTOS)

“Decidí aceptar la candidatura porque me gustan los desafíos, creo que Casares tiene que atreverse a cambiar» Roxana “Rochy” Cervellini pre candidata a concejal en 4to. Lugar

Siempre alineada a la lista “8 de Enero”, ya ha tenido participación en política presentándose en la lista como consejera escolar y en éstas próximas elecciones el pre candidato a Intendente Andrés Aguirrezabala ha querido que integre la lista de concejales.

Rochy es una mujer muy conocida y querida en el ámbito escolar e incluso ejerce como profesora desde hace ya varios años .

El Oeste quiso entrevistarla a lo cual la pre candidata a concejal accedió con total amabilidad.

El Oeste: Rochy ¿Esperabas este nombramiento de parte de Andrés?

Roxana Cervellini: En mi caso siempre trabajé en función de mis convicciones y con la tranquilidad de que Andrés me respeta y acompaña, con la seguridad de que lo importante es el bienestar de los casarenses. A pesar de que estoy en la etapa final de mi carrera docente y que podría estar descansando en mi casa, elijo devolver a mi querido Casares todo lo que me ha dado, esta es mi manera. De la misma forma me desempeñé en el Consejo Escolar y a lo largo de mi carrera docente. Pienso que, esperaba que Andrés observando mi trayectoria y por haber acompañado siempre la lista 8 de Enero, que para mí hoy es la mejor opción por la gente que la conforma, como trabajan tanto en política como de forma particular, su idoneidad y empeño y especialmente Andrés por su compromiso, su tiempo para escucharnos, aconsejarnos y dejarnos ser.

El Oeste: ¿Por qué decidistes aceptar?

Roxana Cervellini: Decidí aceptar la candidatura porque me gustan los desafíos, creo que Casares tiene que atreverse a cambiar luego de una gestión extensa y desgastada, son 20 años de Kirchnerismo a nivel nacional y 12 años de kirchnerismo a nivel local .

El Oeste: ¿Cómo lo ves a Casares?

Roxana Cervellini: Observo en la ciudad el incumplimiento de las normas de bien común, necesitamos salir a la calle seguros, estar en nuestros hogares seguros, transitar por la ciudad seguros. Además embellecer los accesos que son nuestra carta de presentación al momento del ingreso de visitantes. La falta de planificación urbana también es notoria y se puede ver en los lugares donde se construyen las viviendas, hay mucho para cambiar.

El Oeste: ¿En que área creés que hay cosas para mejorar?

Roxana Cervellini: En mi visión son varias las áreas a mejorar y las cito: salud, bienestar social, medio ambiente, cementerio, seguridad especialmente nocturna, tránsito.

El Oeste: ¿Algo más para agregar?

Roxana Cervellini: Quisiera que acompañen nuestra lista “La Fuerza del Cambio” porque necesitamos alternancia en el poder y porque todos los ciudadanos necesitamos sentirnos parte de nuestra ciudad más allá del pensamiento político de cada uno. El lema es gobernar para todos