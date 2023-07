“El fútbol me permitió conocer a mis amigos de siempre y compartir días enteros con mi familia».

Dueño de un apellido ilustre del fútbol local, Marcos Pomar transita, sabiendo de primera mano, el camino del esfuerzo y respeto que les marcaron su papá Alberto y su mamá Nilda por el trabajo.

Joven y profesional, carismático y respetable, “El Catango”, mote con el que se lo conoce en el mundo de la “pelota” como en sus mejores tiempos con la 9 en la espalda, clavó la nota al ángulo narrando cómo fueron y cómo sigue rol de Coordinador de inferiores del fútbol del Club Boca Carlos Casares.

¡Pero ojo! Actualmente sigue haciendo goles; ahora en la Liga Amateur, donde juega con amigos de la infancia como Ramiro Picotto y Diego Payeras, con quienes compartía domingos enteros dentro y fuera del rectángulo de juego del “viejo” Ambrosio Maya de avenida Arturo Illia, con amigos de la vida y del fútbol, y sus incondicionales hermanos Guillermo y Ezequiel.

¿QUÉ BALANCE HACÉS DE ESTOS PRIMEROS TRES AÑOS DE COORDINACIÓN?

“El balance de estos tres primeros años es realmente muy positivo. Iniciamos este proyecto en pandemia con los primeros permisos para realizar actividades. La verdad que la cantidad de alumnos fue creciendo con trabajo de a poco y logramos que se sumen muchos alumnos”.

¿ESTÁS PUDIENDO LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO PLANIFICADO QUE LE PRESENTASTE A LA INSTITUCIÓN?

“El proyecto cuando fue presentado tenía como inicio sumar actividades como Handball y Softball, además de la Escuela de Fútbol. Iniciamos bien con los tres deportes, pero luego del aislamiento costó mucho retomar con las dos actividades y perdimos matrícula, hasta que dejamos. Pero enseguida apareció el proyecto de Vóley, armamos dos canchas dentro del playón, luego hicimos la cancha de Beach Vóley, trazamos una especie de pista de Atletismo de unos 2.800 metros, pero no pudimos consolidar la actividad. Y ahora hace más de un año que se sumó Karate y hoy el club cuenta con tres disciplinas que se están desarrollando muy bien”.

¿CUÁNTAS CATEGORÍAS NIÑOS Y NIÑAS TENES A CARGO?

“Hoy contamos con 4 categorías que compiten en la Liga Pehuajense de Fútbol (5ta., 7ma., 8va. y 9na. También tenemos categoría sub 13 femenino, sub 10 y sub 8. Y en Infantiles tenemos desde 2.013 a 2.018. En total tenemos alrededor de 250 alumnos”.

¿CÓMO ESTÁ FORMADO TU EQUIPO DE TRABAJO?

“Trabajamos con un entrenador y un Profesor de Educación Física por categoría competitiva. Después en Escuela de Fútbol somos tres ‘profes’ y 4 ayudantes. Y en femenino tenemos una ‘profe’ para la categoría sub 13 y otra para la sub 8 y sub 10. En total somos 12 personas las que estamos con los chicos. Quiero agregar que uno de nuestros ayudantes está por recibirse en Psicología y también tenemos una Trabajador Social dentro de la institución”.

¿CÓMO VIENEN EN LAS COMPETENCIAS EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS?

“En cuanto a lo competitivo venimos muy bien. Las dos categorías menores no puntúan, pero venimos creciendo mucho en cuanto al juego. La 7ma., está en formación, nos está costando en cuanto resultados, pero uno en esta etapa mira y pretende otras cosas que las venimos logrando y mejorando. Y en 5ta. hoy estamos disputando todos los partidos de igual a igual, tratamos de que los chicos mejoren en conceptos básicos, pero sobre todo en que tengan buen comportamiento dentro y fuera de la cancha. Y que respeten los valores del deporte”.

TE FORMASTE EN ATLÉTICO, ¿CÓMO ES TRABAJAR EN OTRA INSTITUCIÓN, TRAS TU PASO TAMBIÉN POR AGROPECUARIO?

“La verdad es que, si bien mis raíces son en Atlético, tal vez haberme ido de chico me permitió ser más abierto a otras oportunidades. Siempre uno trata de dejar todo en el lugar que le toca. Ni bien me recibí tuve la oportunidad de trabajar en Rivadavia de Lincoln, luego estuve 2 años en Atlético y también tuve dos hermosos años en Agrope-cuario, donde me tocó trabajar con profesionales que a uno le han dejado mucho. Y luego vino Boca y la verdad es que estoy feliz. No me costó adaptarme para nada, porque conocía a la gente y porque además traté de conocer y lo sigo haciendo la idiosincrasia del Club para saber por dónde tenía que ir.”

¿CÓMO TE LLEGÓ LA OFERTA Y QUÉ FUE LO QUE MÁS TE SEDUJO PARA ACEPTAR?, ¿TE COSTÓ TOMAR LA DECISIÓN DE IR A TRABAJAR A BOCA?

“En su momento Adrián Simionatto me invitó a trabajar al club, pero tuve que decir que no, por una cuestión laboral que no podía dejar, pero me quedó picando. Y durante la pandemia estuve analizando varias cosas y me acerqué con un proyecto para saber si les interesaba y de ese modo arrancamos. Lo que más me sedujo fue el predio que tiene el Club, la cantidad de niños que tiene a sus alrededores en los diferentes barrios, la posibilidad del todo por hacer y el desafío de coordinar una institución deportiva”.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS PARA LO QUE RESTA DEL AÑO?, INTUYO QUE EL PROYECTO CONTINÚA EL AÑO QUE VIENE, ¿YA HAY IDEAS, PROYECTOS NUEVOS A IMPLEMENTAR?

“Los objetivos en cuanto a lo deportivo es seguir mejorando, brindarles a los alumnos lo mejor y reactivar el merendero porque es súper necesario. Luego, tenemos por delante la organización de un gran encuentro de fútbol infantil por los 86 años del Club; estamos proyectando un torneo para la categoría 2.011 en noviembre donde estamos esperando cerrar con 2 clubes de Primera A para que puedan venir, y en enero la segunda edición de Baby que el año pasado fue un éxito.

En cuanto a infraestructura hoy contamos con 3 canchas con medidas oficiales, iluminadas y 2 de ellas con alambrado olímpico. Tenemos un SUM de 180 mts.2 que lo estamos utilizando para diferentes actividades. Y soñamos con un gimnasio. La verdad que no me pongo plazos, espero seguir mucho tiempo más, soy feliz cada día que paso en el club, en la cancha con los nenes, con mi hijo”.

SOS PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PRECEPTOR EN EL COLEGIO JUAN XXIII, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TRABAJAR CON LAS Y LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES?

“Si, la verdad que tengo la posibilidad de trabajar en muchos lados y en diferentes facetas, lo que si coincide es que siempre lo hago con niños y adolescentes y la verdad es algo que disfruto mucho; me gusta ayudar, transmitir los valores con los que fui criado y los conocimientos que fui y sigo adquiriendo. Y trato de que mis alumnos se formen con los valores que para mí son la claves como el respeto, la solidaridad, la amistad”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FÚTBOL EN TU VIDA?

“Ocupa un lugar muy importante porque me permitió conocer a mis amigos de siempre, compartir días enteros con mi familia, con mi madre que la extraño mucho, con mi viejo, me permitió compartir cancha con mis hermanos, conocí lugares impensados, gente, y hoy comparto la pasión con mi hijo (Augusto). Así que más no le puedo pedir. Es mi cable a tierra diario”.