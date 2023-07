MARIANA NÚÑEZ

Candidata a concejal en 4to. Lugar por UNIÓN POR LA PATRIA

Una joven militante peronista, con mucha experiencia y fiel a sus convicciones, dos gestiones como concejal, en el año 2008 presidenta de su bloque, en el 2011 candidata a Intendenta, por supuesto siempre dentro del peronismo, además de formar parte actualmente de la conducción del Partido Justicialista. Después en 2013 se unió al grupo del FR junto a Maxi Caprioli hasta la actualidad.

En 2022 ocupó el sillón de Robbio en reemplazo por licencia del actual intendente municipal Daniel Stadnik.

Como podemos observar le sobran pergaminos para formar parte de la lista de UNIÓN POR LA PATRIA.

El Oeste para comenzar esta interesante entrevista le preguntó ¿Qué significa para vos formar parte de Unión por la Patria?

Mariana Nuñez: Significa estar en el lugar correcto, no podría ser parte de otro espacio que no sea el de Unión por la Patria, no sólo por mi pertenencia al peronismo desde la convicción ideológica sino porque hoy tengo, además, la posibilidad de acompañar a Sergio Massa a cumplir un objetivo por el cual venimos trabajando hace más de 10 años. En aquel momento era un sueño, hoy puede volverse realidad y tenemos que militar más fuerte que nunca para concretar lo que nos propusimos hace tanto.

El Oeste: ¿Cómo ves a Carlos Casares? ¿y si hay algo para mejorar?

Mariana Nuñez: Carlos Casares está cada vez mejor de la mano de esta gestión. No cabe duda que es una gestión que le ha transformado la realidad a cada punto del Partido y eso es el resultado de la capacidad de trabajo del equipo que lidera el pre candidato y actual Intendente Daniel Stadnik. Se ha logrado mucho pero aún queda mucho por alcanzar, objetivos trazados a corto y mediano plazo que queremos concretar y para eso es imprescindible el acompañamiento de los vecinos en agosto y octubre. Aunque ya se han tomado medidas importantes al respecto, cuestiones pendientes podrían ser algunas relativas al medio ambiente que ya se ha constituido en una política de Estado municipal que seguramente se profundizará en el próximo período de gobierno.

El Oeste: ¿Te sorprendió la fórmula MASSA / ROSSI?

Mariana Nuñez: Sinceramente no. Nosotros estábamos esperando que Sergio sea el candidato porque hace años militamos en su espacio, el Frente Renovador, y sabíamos que era el mejor candidato posible, más aún desde las opciones que se proponen desde la oposición. La figura de Rossi creo que, por su experiencia, se complementa muy bien con la de Sergio.

El Oeste: Hace varios años que formas parte del Frente Renovador, que nos podés decir de Massa?

Mariana Nuñez: Conozco el perfil político y personal de Sergio, los objetivos que se ha trazado y los proyectos que tiene para la Argentina, una Argentina del trabajo, la industria, la producción, el desendeudamiento, y todo atravesado por una mirada de justicia social y bienestar para el pueblo. Esto sumado a que, en uno de los peores momentos del actual gobierno nacional, se hizo cargo del Ministerio de Economía y por ende de los principales problemas que enfrentamos como país considero que muestra a las claras que, además de formación, militancia, capacidad y tenacidad, tiene el coraje que se necesita para gobernar la Argentina y tomar las medidas que haya que tomar aún enfrentando a los intereses más concentrados.

El Oeste: Podés hacernos un resumen de cómo ves la política a nivel local, provincial y nacional en cuanto a la encuestas?

Mariana Nuñez: Parecería que en las PASO el foco va a estar puesto en la interna de la oposición y ver cómo les va a los otros candidatos. Luego para las generales seguramente la elección se polarice y eso, como oficialismo, nos puede plantear un desafío. Vamos a tener que asegurarnos de que nuestro mensaje, nuestras propuestas lleguen a los vecinos y puedan valorar todo lo que esta gestión les ha brindado y lo que aún puede dar.

El Oeste: ¿Llegar a ser Intendente es una materia que está pendiente en tu carrera política?

Mariana Nuñez: Totalmente. Ese es mi objetivo. Para ello vengo formándome, militando y trabajando desde los 16 años y continuó haciéndolo con el más profundo convencimiento de que ese momento va a llegar. Considero que tengo mucho para ofrecerle a mi pueblo.