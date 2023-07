SILVIO FERNANDEZ

Generando Empleo y Desarrollo Económico en Carlos Casares

En una entrevista reciente, Silvio Fernández, líder del partido Unidos por Casares, abordó el tema del empleo en la ciudad. Ante la inquietud sobre la falta de oportunidades laborales en Carlos Casares, el candidato destacó la importancia de generar empleo y desarrollo económico como pilares fundamentales de su propuesta para transformar la ciudad.

“Vamos a trabajar con todos los empresarios y a su vez nuestra preocupación es traer más empresas a Carlos Casares para que siga funcionando el empleo digno, brindaremos capacitaciones y vamos a generar convenios con facultades y centros de formación”

Un Enfoque Integral en la Generación de Empleo:

Silvio Fernández subrayó que su enfoque para abordar la falta de trabajo en la ciudad será integral y orientado hacia el desarrollo económico sostenible. El candidato expresó su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con los empresarios locales para fomentar la creación de nuevas empresas y la expansión de las existentes. Además, mencionó la importancia de atraer inversiones y promover el emprendi-miento como formas efectivas de impulsar la economía y generar oportunidades laborales.

Capacitación y Formación para el Empleo:

El líder de Unidos por Casares resaltó la relevancia de la capacitación y formación laboral como herramientas clave para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos. Fernández afirmó que su partido trabajará en la implementación de programas de capacitación en conjunto con facultades y expertos en distintos campos para asegurar que los casarenses adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para acceder a empleos de calidad.

Turismo y Cultura como Impulsores del Empleo:

Silvio Fernández mencionó el potencial turístico y cultural de Carlos Casares como una oportunidad para la generación de empleo en la ciudad. Destacó la importancia de promover el turismo local y potenciar los atractivos turísticos de la región para atraer visitantes y dinamizar la economía local. Asimismo, hizo hincapié en el valor de la cultura y el arte como motores para la creación de empleo en sectores relacionados como el turismo y la industria creativa.

Fomento del Empleo en el Sector Agropecuario:

El candidato resaltó el papel fundamental del sector agropecuario en la economía local y aseguró que su partido trabajará para fomentar el empleo y el desarrollo en esta área. Silvio Fernández hizo hincapié en la importancia de apoyar a los productores locales y de promover la innovación y tecnología en el campo para potenciar la producción y generar nuevas oportunidades laborales en el sector.

“Tenemos y vamos poner a disposición toda la tecnología de este 2023 hacia adelante. No nos importa lo pasado, no vivimos con un relato de hace 80 años atrás, ni hablando de Perón, Evita, Illia, Alfonsín. No nos interesa nada de eso, hoy esas plataformas y la forma de manejo quedaron obso-letas”.