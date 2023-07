SILVIO FERNÁNDEZ Y LAS INQUIETUDES DE LA GENTE

“A nosotros nos gusta transmitírselo a la gente mirándolos a la cara, qué es lo que vamos a hacer y hacia donde vamos”.

El fin de semana pasado, los que conforman Unidos por Casares que llevan como candidato a Intendente al vecino Silvio Fernández comenzaron a recorrer las calles de nuestra ciudad y a conversar con los vecinos.

En una charla que mantuvimos con el candidato le preguntamos ¿Cómo lo recibió la gente? y ¿cuáles fueron las principales inquietudes que le transfirieron?

Silvio Fernández: La verdad que nuestra caminata fue hermosa, la gente nos trató con mucho respeto, nosotros comenzamos esta campaña haciendo algo distinto, mostrando un folleto en el cual nos muestra tal cual somos, que la gente puede entrar a través del teléfono con el QR y ahí verá todas nuestras propuestas, no estamos haciendo una campaña invasiva, no andamos tocando el timbre en las casas, sino que le dejamos nuestra presentación por debajo de las puertas.

En cuanto a las inquietudes uno está cada vez más convencido de que Carlos Casares está muy obsoleto en muchísimas cosas, hay un relato en el gobierno que no tiene fundamento, porque a la gente le falta de todo, si bien el programa está direccionado el 100% a obras públicas, está carente un montón de cosas: limpieza, de perros, control de tránsito, falta de iluminación en los barrios, falta orden, faltan, faltan y faltan un montón de cosas, que realmente hacen lo que los políticos quieren hacer y no lo que necesita la gente.

Estos temas nosotros ya los tenemos plasmados en nuestras plataformas de qué es lo que vamos a hacer por nuestra ciudad. Cosa que la oposición o quien esté a cargo de noticias podrían comenzar a ser un poquito más imparciales y publicar todo lo que significa lo que hace el gobierno de turno pero también empezar a chequear los resultados de esa información, porque eso seria pensar en conjunto con el total de los ciudadanos, porque estamos viendo que la balanza está muy inclinada hacia el relato y eso después no se chequea si está bien hecho o es lo que necesita la gente.

Nosotros estamos muy contentos como estamos llevando la campaña adelante, ya que nos estamos presentando de manera distinta.

El Oeste: ¿Y de acá en más como continuará la campaña hasta las Paso?

Silvio Fernández: Continúa de la misma forma, seguimos haciendo barrios y vamos a comenzar a recorrer nuestros pueblos. Nos gustaría que la gente nos invite a sus lugares ya que nosotros estamos a disposición de ellos, para que nos conozcan, estamos cumpliendo ese rol. A nosotros nos gusta transmitírselo a la gente mirándolos a la cara, qué es lo que vamos a hacer y hacia donde vamos. Nosotros no creemos que tener experiencia en política es realmente garantizar un éxito, nosotros venimos a decir que nos den un lugar. Como siempre digo si con los políticos experimentados y con trayectoria en los asientos del poder estamos como estamos, realmente necesitamos renovar y evolucionar, ya que la “experiencia política” no hizo más de lo que vemos y vivimos día a día, nosotros venimos a decir que nos den un lugar, que a pesar de no ser gente de la política, nosotros podemos manejar los recursos de nuestra sociedad, ya que contamos con la gente y el equipo.

El Oeste: ¿Has notado que la gente se acerca más al espacio Unidos por Casares?

Silvio Fernández: La verdad que si y se acerca muchísima más gente por privado, por nuestras redes sociales, en todas las herramientas que les estamos dando para que puedan participar, porque saben que personalmente no pueden ir porque son penalizadas si es que trabajan para le municipio. Pero realmente la gente comenzó a descubrir que somos distintos y están viendo que el oficialismo y la oposición comenzó a copiar los relatos de Unidos por Casares tanto en la parte verbal como en las acciones, de cómo nos estamos moviendo y la verdad que eso nos gratifica y no nos molesta para nada, al contrario, nos enaltece porque cumplimos dos objetivos, si nos copian es porque somos buenos en lo que estamos haciendo y ellos no tienen inventiva y lo segundo es que hicimos trabajar a todo el aparato político, porque es la misma gente que está trabajando en política tanto del oficialismo como de la oposición, entonces decir que ese cambio viene copiado de alguien distinto y nuevo realmente nos hace más grande y ser más valorados.

El Oeste: Algo más para agregar?

Silvio Fernández: Por último decirle a los ciudadanos que no hay nada más importante que ir por sus convicciones y dejar de defender a políticos o ideologías que nada tienen que ver con uno y si defender proyectos, defender la ideología propia e ir por el rumbo del que realmente necesita nuestra ciudad y nuestro partido. Dejar de lado esos funcionamientos obsoletos que solamente sirven para intereses personales y par aun relato político que no les importa, ni les interesa nada del capital humano que vive en nuestro partido.

Dijimos que vinimos para hacer y transformar todo un bienestar de lo que signifique desde el 2023 en adelante para nuestra ciudad y nuestro partido, ese es nuestro único compromiso con todos los casarenses.