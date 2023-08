BOMBEROS VOLUNTARIOS

FESTEJA HOY SABADO EL 66° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

El Jede del Cuerpo y Sub Comandante, Gerardo Miralles lleva 30 años en la institución y, a horas de celebrar un nuevo año más de vida institucional en la comunidad, repasó la historia, su experiencia, cómo está la entidad y proyectos que tiene.

El acto tendrá lugar este mediodía desde las 13 horas con un almuerzo en su sede de Rodríguez Peña e Hipólito Yrigoyen.

¿CÓMO ESTÁ

COMPUESTO

EL CUERPO?

El cuerpo de Bomberos actualmente cuenta con 40 personas entre mujeres y varones en el cuerpo activo; también está el cuerpo de reserva y la Escuela de Instructores que está siempre practicando y capacitándose basándose en los lineamientos de la Federación. Todos forman parte del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) en Defensa Civil.

La Comisión Directiva compuesta por 21 integrantes “está trabajando a pleno, siempre a disposición del cuerpo activo”.

¿CÓMO ESTÁ HOY LA INSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS?

“Estamos muy bien equipados comparando con cuarteles de la zona. Tenemos camiones forestales, de primera, de estructura, un hidroelevador con una prestación de 24 metros de altura, unidad de traslado acuáticos, semirrígidos, Kayak. Además de los móviles contamos con herramientas de zapa como tijeras de corte, hidráulica, todo el equipamiento para estructura y forestal y todo tipo de intervenciones.

También contamos con mochilas, sopladores y mochilas a explosión para poder combatir en un campo donde se puede llegar con las unidades y hacerlo de a pie”.

¿Y EN CUANTO

A LO EDILICIO?

“En cuanto a lo edilicio, si bien siempre algo falta y hay para hacer, “estamos muy bien equipados. Nos falta vestuario de mujeres y ampliar el de hombres; igualmente las mujeres tienen su baño y vestuario privado. Lo queremos ampliar.

La Comisión Directiva ya trabaja en ello y sigue manteniendo las dependencias, el piso y también la municipalidad colaboró y nos hizo la vereda. También se arregló la salida de los camiones”.

¿QUÉ PROYECTAN?

“Nos gustaría poder ampliar la sala de capacitación para cuando recibimos visitas y realizamos cursos federativos, instancias en las que recibimos 24 participantes más los instructores para poder tener más comodidades.

PARA DESTACAR…

“Estamos siempre activos con los cursos de la Federación con instructores y muy buena predisposición. Dichos cursos nos avalan para estar inscriptos en el RUBA que siempre pide actualizarnos”

VOS ESTÁS HACE AÑOS EN BOMBEROS…

“Cuando ingresé, hace 30 años no solo era poco el personal, no se contaba con las áreas de trabajo que hay hoy; actualmente tenemos el área de ayudantía dedicada a la parte legal de cada Bombero. En el área de capacitación tenemos la estadística de cada curso que tiene cada Bombero, de los cursos que hacen falta los cuales son solicitados para estar todos activos. Además tenemos el área automotora encargada al mantenimiento general de los camiones, chequear el vencimiento de la VTV, controlar el combustible en las unidades, los cambios de aceite, etc. Lo propio ocurre con las áreas edilicias que se encarga del mantenimiento de todo el cuartel, de sanidad”.