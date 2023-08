CHARLA INFORMATIVA PARA PREVENIR ESTAFAS BAJO EL

Organizado por el Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Carlos Casares a cargo de Verónica Calizano y la Policía local, se llevó a cabo en horas de la tarde del día martes 22 en el Centro de Día, una charla informativa para PREVENIR DELITOS DE ESTAFAS bajo la modalidad del CUENTO DEL TIO. La charla estuvo dada por el Jefe de la Policía Departamental de Seguridad Carlos Casares Crio. Inspector Pedro Cicconi, el Jefe de la Comisaria local Crio José Espósito y el Jefe del Grupo Técnico Operativo Oficial Sub Inspector Marcelo Ale. – Se trataron diferentes temas tales como que es el delito de estafa, el que se basa el llamado «cuento del tío», diferentes modalidades de delito, se les informó de cómo operan estas bandas delictivas, también se conversó sobre las consecuencias y secuelas que deja el delito en sus víctimas. Se les dio a los concurrentes diferentes tips para que tengan en cuenta al momento de recibir alguna llamada telefónica, mensaje o mail para que no caigan en la trampa que le tienden los delincuentes que se dedican a este tipo de delitos. Se les recalcó en todo momento, el dar aviso inmediato a la Policía, en caso de recibir llamadas o ante cualquier duda consultar de forma inmediata. El no confiar en nadie, incluso si por teléfono o mensaje le dicen que están conversando con algún familiar, siempre cortar la comunicación y chequear la llamada, con la policía o algún familiar de confianza. – Se intercambiaron experiencias, entre los concurrentes. La charla para el nutrido público de diferentes edades fue muy amena y a dichos de estos muy fructífera donde se llevaron información para estar alertas ante este tipo de delitos, que son muy común hoy en día. También se les pidió a los vecinos que participaron; que actúen como agente multiplicador