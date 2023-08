NUESTRO HOSPITAL ES UN LUJO

Lo primero y fundamental es el por qué la razón del titular de esta nota editorial. Por lo pronto dicho titular no es la apreciación del que escribe, sino de muchos, muchísimos vecinos que por una u otra razón debieron ser atendidos en nuestro hospital.

La figura del “Médico de Familia o de Cabecera” prácticamente ha desaparecido, antes cada familia elegía tener un médico, al que acudía ante cualquier problema o lo llamaba a domicilio, en cambio ahora acuden a la guardia del hospital o ante una urgencia llaman a un médico del hospital, el que esté de guardia para que los atienda.

Demás está decir que la atención es gratuita y hoy en día nuestro hospital en mucho puede compararse con una clínica dado su moderna aparatología y en cuanto a su edificio y hotelería también en mucho se asemeja o no tiene nada que envidiarle a una clínica, ya sea de Bs.As., La Plata, Junín, etc. No queremos dejar afuera al personal de enfermería, ambulancieros y todos aquellos que complementan un servicio sanitario “de lujo”.

Al leer esta nota muchos preguntarán: ¿por qué si nuestro nosocomio que –dicen- es tan equipado, realiza tantas derivaciones? . Esa pregunta tiene respuesta, las derivaciones que se realizan son las que hacen necesario un hospital de mayor complejidad ante casos gravísimos, especialmente pacientes accidentados con un pronóstico que reclama una intervención quirúrgica compleja o la asistencia de un especialista.

En suma, aquel hospital de muchos años atrás no tiene nada que ver con el actual, que –repetimos- es un lujo y debe ser un orgullo para todos los casarenses. Los últimos gobiernos ante la falta de una clínica se encontraron con que no sólo debían ampliar su capacidad y modernizar todas las salas, sino también con que se hacía necesario incorporar una tecnología superior acorde a las necesidades actuales.

Estamos ante las cercanías de unas elecciones, cuyo resultado puede decidir la continuación de la gestión actual o un reemplazo por los próximos cuatro años. Si esto último ocurriera es de esperar que el que tome el timón de la comuna siga el mismo rumbo de las últimas gestiones privilegiando la salud por sobre todo lo demás.