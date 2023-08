LA VOLUNTAD DEL PUEBLO NO SE CONTRADICE

El resultado de las PASO en el orden local da para pensar, para Juntos por el Cambio actuó como una interna, en la que Patricia Bullrich demostró que la oposición eligió a la candidata que expresó con más contundencia su deseo de confrontar con el oficialismo, tal vez con la intención de hacer desaparecer al justicialismo implantando una política agresiva que ponga fin al clientelismo y combata a la inseguridad aplicando el rigor y la intransigencia para con la ola de crímenes que tiene aterrorizada a la comunidad. Atrás quedó su contrincante Horacio Rodríguez Larreta y su política moderada con una visión más integradora en lo social y en lo económico. Curiosamente ambos fueron en su momento soldados del justicialismo en cargos de vital importancia. En cuanto a Sergio Massa podríamos decir que no le fue mal, no fue penalizado por los últimos acontecimientos de índole criminal, sino por una falta de resultados en el gobierno de Alberto Fernández, el candidato de Cristina Kirchner al que luego dejó desamparado en medio de la pandemia y una herencia “maldita” que no logró revertir. Pero repetimos: Massa está para dar pelea en las generales.

Y queda Milei un león vegetariano anarcocapitalista que aseguró el fin de la inflación, denostó a la casta política y prometió romper las cadenas que no nos dejan crecer, definiéndose como “liberal-libertario” seduciendo a miles de jóvenes cansados de los políticos y de sus vanas promesas. La aparición del libertario generó asombro cuando prometió cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Nada de esto asustó a sus seguidores, que lo votaron sin pestañar. Si las PASO fueran un reflejo de lo sucedido en las elecciones generales, Milei tendría asegurada la banda presidencial. Pero todo puede cambiar, apenas 1,5 % separan a Millei de la suma de votos de Bullrich y Larreta, y 2,5 % de Massa+Grabois. Más de un millón de electores no votó, si lo hacen en los próximos comicios pueden modificar el mapa electoral de las PASO. Ya ha sucedido y puede volver a suceder.