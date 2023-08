EL FLAGELO DE LA DROGA

TUVO A UN JOVEN CASARENSE AL BORDE DEL SUICIDIO

El jueves pasadas las 21 horas, un joven casarense de entre unos 25 a 30 años de edad, tomó la decisión de subirse a la cruz de la iglesia Nuestra Señora del Carmen con intenciones de quitarse la vida, al pasar vecinos por el lugar y advertir dicha situación llamaron inmediatamente a la Policía, Guardia Urbana, Bomberos Voluntarios y ambulancia del hospital, quienes acudieron rápidamente.

El joven estaba en un estado muy alterado y repetía “no me tiren, no tengo nada”, poco a poco se fue pasando desde la Cruz que se encuentra en el techo de la iglesia arriba de la puerta de entrada hasta el techo del Instituto Juan XXIII, pegado a la iglesia, donde funciona la secretaría diciendo continuamente y con los brazos abierto “no tengo nada, no me disparen”.

Bomberos comenzó con la tarea de tranquilizar al joven mientras estudiaban la manera de llegar hasta el y poder bajarlo ileso.

Y fue así que luego de una hora lo pudieron rescatar sano y salvo y llevarlo en la ambulancia al hospital.

LA DROGA

No vamos a descubrir nada diciendo que en nuestra ciudad la droga ya se ha instalado, pero lo que sí nos muestra claramente es en el estado que poco a poco va dejando a quienes se refugian en ellas y a veces puede terminar mal. Gracias a Dios este caso no fue así.

CON VANINA GANDINI

Secretaria de Salud y Desarrollo Social

El Oeste se comunicó con la Dra. Vanina Gandini, para que nos cuente qué se iba a hacer desde el municipio respecto a éste joven y los que estén atravesando por esta grave situación y esto nos dijo: “En estos casos lo que hacemos es la desintoxicación de salud mental, ya está internado e intentando atenderse tanto con salud mental, como con la parte clínica y psicológica y en base a eso se evalúa cual es su situación, desintoxicándolo por un tiempo y observando si puede volver a su vida normal, si fue una cuestión aguda y sino se deriva a un centro de adicciones. Pero por el momento no te puedo decir cuál es el panorama porque estamos en los primeros días de internación del paciente. Siempre se intenta articular con todos los estamentos provinciales y nacionales y por supuesto contemplando y respetando la ley de salud mental”.

EL TRABAJO DE LOS BOMBEROS

El grupo de rescate del Cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo a su cargo el rescate del joven, primeramente llevando a cabo tareas de negociación para lograr con éxito deponer la actitud y así posteriormente poder bajarlo de los techos.

Felicitamos y agradecemos el compromiso y profesionalismo de toda la dotación a cargo del Suboficial Ariel Linares.