Elecciones 2023

Camino a LAS PASO

A una semana de las elecciones, El Oeste entrevistó a concejales de los distintos partidos políticos para que nos den su parecer de ¿cómo ven a su espacio para el 13 de agosto? y ¿en qué tendrán que hacer más énfasis si son gobierno?

LUISINA DEL PONTE

Candidata a concejal en 2do. lugar (Unión por la Patria)

“De cara a las elecciones del 13, la verdad es que estamos muy confiados, con la seguridad de haber llevado adelante una gestión muy buena, no solo la de Daniel Stadnik sino que además es un respaldo a la gestión de Walter Torchio, ya que es una continuidad de gestión y todos sabemos que desde 2011 a ésta parte Carlos Casares ha cambiado mucho y no sólo en la obra pública, sino que tal vez es lo más notorio y esa área siempre estuvo debajo del ala de Daniel, pero además los servicios que presta hoy la municipalidad no tienen nada que ver con los que se prestaban antes del 2011 y también con la tranquilidad de que éstos días hemos estado recorriendo los barrios y las calles y los vecinos nos han dado su apoyo de que estamos trabajando bien. Sabemos que queda mucho por hacer, pero estamos confiados de poder hacerlo. La verdad es que todos estos años de trabajo nos han dado la pauta de ¿qué es lo que falta, dónde y como lo podemos mejorar? y sobre todo no ser improvisados, creo que en otros espacios hay pocas propuestas y muchos ataques e incluso hasta personales. La verdad estamos muy confiados y lo que sí pedimos es que en éstas elecciones la gente nos apoye con la boleta completa, porque para llevar adelante una gestión exitosa necesitamos que Axel sea Gobernador y Sergio Massa presidente, porque la verdad que buena parte de las obras durante todos estos años de gestión fueron con fondos provinciales y también sabemos que los fondos provinciales vienen teniendo un gobierno nacional que le importe los vecinos y vecinas, que quiera dar derechos, mejorar la situación de cada uno y no una propuesta de Estado que sea cada vez más chiquita.

Lo importante es eso, trabajar más, ir mejorando aquello que esté mal, pero sabiéndolo y para saberlo está bueno tener las herramientas de gestión, es por eso que necesitamos la boleta completa de Unión por la Patria.

CÉSAR MATUTIS

Candidato a concejal en 3er. lugar (Unidos por Casares)

“Si somos gobierno, tendríamos que poner mucho énfasis primeramente en el tema salud, que es un tema donde hay una fale ncia muy importante, desde el punto de vista edilicio el hospital está muy lindo, pero faltan especialidades y están muy mal pagos los enfermeros, las mucamas y hasta los mismos médicos. Hay que hacer una depuración y hacer que el sistema funcione. En algún momento hablamos de hacer un sistema público privado. El tema de corralón y caminos también deja mucho que desear y en cuanto al tema de seguridad también es algo muy importante porque en los últimos tiempos se han venido produciendo una serie de sucesos que van incrementando la inseguridad y el tema tránsito también es un grave problemas que tiene Casares”.

“Al espacio para el 13 de agosto lo veo unido, trabajando a full, recorriendo los barrios y el campo, escuchando a la gente y sorprendidos porque hemos trabajado mucho y hoy vemos a la gente que nos para y nos brinda su apoyo diciéndonos que nos van a dar una mano. La verdad con tranquilidad, para nosotros las PASO van a ser la real encuesta de donde estamos parados”

“Lo que le pedimos a la gente es que tengan en cuenta que somos un partido vecinalista, somos gente que no venimos de la política y por lo tanto no estamos manchados y tenemos la intención de trabajar por Casares y devolverle todo lo que nos dio y mejorarlo. Lo que veamos que está bien hecho lo dejaremos como está y donde haya falencias trataremos de solucionarlos”.

DIEGO CARIOLI

Juntos por Casares

“Lo vemos con un entusiasmo grandísimo, si bien somos gente nueva en la política eso no quita las ganas y el empuje que tenemos.

La gente quiere un cambio y que mejor que un cambio con gente nueva, gente que quiere involucrarse para sacar adelante la ciudad que tanto queremos, gente que toda la comunidad conoce.

“Pondremos énfasis en los proyectos en los que estamos trabajando desde la primer reunión que tuvimos con este hermoso grupo de trabajo que hemos conformado.

Haremos mucho incapie en:

* Incorporar una visión productiva para Carlos Casares, que de trabajo y oportunidades. Que nuestros Jóvenes se puedan desarrollar acá. Trabajaremos en la oferta de Educación terciaria y Universitaria.

* Tránsito y seguridad vial: mejoraremos la infraestructura vial, la señalización e iluminación de las calles, fomentaremos la educación vial a la comunidad para poder corregir y mejorar el transito. Necesitamos un cambio cultural, en nuestro comportamiento en el espacio público.

* En educación fortaleceremos la política educativa, equiparemos los establecimientos educativos según sus necesidades y tendremos una alimentación saludable para los alumnos de cada una de ellas.

* Trabajaremos en la conectividad y el transporte de las localidades rurales.

Nuestra Visión productiva y humana requiere de vecinos conectados al mundo. Toda forma de comunicarlos será prioridad. Acercaremos la educación terciaria y escuelas de oficios. En lo que se refiere a transporte organizaremos el traslado hacia la ciudad mediante un medio de transporte como podría ser un colectivo.

* Mejorar y fortalecer el sistema de salud y Gestión Hospitalaria. Proyectar políticas de discapacidad, protocolizar y organizar la guardia hospitalaria

* Organizaremos un Programa de asistencia a los adultos mayores, trabajaremos en la creación de un hogar de noche para personas con discapacidad.

* En deportes: Fomentar el deporte es fomentar buena salud, estaremos acompañados por ex deportistas, deportistas y especialistas para poder lograrlo. El Sistema de salud contará con una base de datos con la historia clínica de cada deportista, en esta base encontraremos todos los chequeos cardiológicos, análisis clínicos y estudios preventivos para evitar lesiones, esto estará a cargo de especialistas de la salud.

-trabajar con las instituciones ayudando de acuerdo a sus necesidades, mejorando infraestructuras, y ayudando a fomentar las prácticas deportivas.

-Construcción de una pista de atletismo acorde a lo que nuestros atletas se merecen, con las disciplinas de atletismo más requeridas

* Crearemos una playa de regulación y estacionamiento camiones en el centro Industrial, para organizar la logística y el tránsito pesado en la ciudad.”

“Solo queda pedirle al vecino casarense que nos apoye, que nos siga y que vote pensando que en nosotros está el cambio, el cambio por el que todos luchamos.

CADA VEZ FALTA MENOS !!!.”

FABIANA FORD

2da. pre candidata a concejal por La Fuerza del Cambio

“Nuestro espacio este 13 de agosto interviene de manera directa en las elecciones PASO, por lo que es nuestro primer camino a recorrer y lo estamos haciendo de cara a la gente, acentuando nuestras propuestas puerta a puerta a todos los vecinos de nuestra comunidad.

Propuestas estas que han sido elaboradas y trabajadas con todo el equipo del que formo parte, en mi caso representando a la UCR, como fuerza integrante de este y democrático que se ha consolidado

Un equipo que quiere estar cerca de la gente”.

“Claramente en la cercania con el vecino en el aspecto social, en la ampliación de la participación de los ciudadanos un municipio que escuche, entienda y esté cerca de las necesidades de la gente. Mostrar cercanía concreta con estas necesidades es tener un claro gesto desde una política con la reducción de los cargos polìticos e innecesarios que significan ahorrar mucho dinero el cual se puede destinar a otras prioridades como lo son las becas para la formación de nuevos profesionales”

“Llegó el momento del cambio, acompañanos con tu voto el 13 de agosto. Un verdadero cambio con actitud y con consenso por eso apoyamos a PATRICIA BULLRICH y NESTOR GRINDETTI ANDRES AGUIRREZABALA

SOMOS LA VERDADERA FUERZA DEL CAMBIO”