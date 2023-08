El Intendente presentó su Plan de Gestión 24/27

El jueves en el local partidario de Alte. Brown y Av. Maya, el candidato y actual intendente de Carlos Casares Ing. Daniel Stadnik presentó su Plan de Gestión 2024/2027.

Estaba presente todo su gabinete y quienes lo acompañan en estas nuevas elecciones y muchos vecinos interesados en saber, en caso de ganar las generales, cuáles son sus propuestas.

En la mesa estaban sentados a su lado el primer candidato a concejal Cdor. Christian Massone y Gustavo Burgardt, 2do. candidato a consejero escolar.

A continuación transcri-bimos una síntesis de lo que fue la presentación debido a que es muy extenso.

La palabra de Stadnik

“Este es nuestro plan de gestión, no se si es 27/27 ó 24/30, eso no lo sabemos, es un plan estratégico que nosotros tenemos planteado. Y digo plan de gestión porque eso es lo que vamos a hacer GESTIONAR y TRABAJAR y es lo que podemos prometer, porque la verdad que todo este plan son obras y las obras requieren financiamiento y ese financiamiento viene de la provincia de Buenos Aires o de la Nación o sea que va a depender de la relación que tengamos con ellos y esto es así, lo vengo diciendo siempre, con fondos municipales no podemos hacer nada de lo que tenemos proyectado acá. Hoy tenemos 40 OBRAS EN MARCHA y todo es con fondo provincial o nacional, eso es fundamental tenerlo en cuenta, por eso es que yo lo que prometo es gestión y trabajo, este plan va a depender a partir del 11 de diciembre quien gobierne la provincia y la nación. Obviamente todos saben mi excelente relación con el gobernador Axel Kicillof el cual me ha brindado una ayuda extraordinaria y seguramente si Dios quiere y gana como presidente Sergio Massa también sabré entablar una buena relación con él y sus equipos y así poder avanzar con todo lo que tenemos planificado. Esto lo quería dejar bien en claro, nuestra promesa es Gestionar y Trabajar”.

Pero pasemos al plan el cual se basa en 10 puntos

PROGRAMA DE “GESTION” DE GOBIERNO

TRANSPARENCIA ACTIVA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

Modernizamos el portal de transparencia, brindándole al vecino variado tipo de información y de fácil lectura, cumpliendo con los estándares de ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. Alcanzamos el máximo nivel de transparencia, con 100 puntos, determinado por el informe que emite la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (ASAP). Estamos elaborando un proyecto para una nueva ordenanza de acceso a la información pública. Avanzaremos en la implementación de la TRANSPARENCIA ACTIVA, a efectos de contar con canales fluidos de información con todos los sectores de la comunidad.

2.SALUD y DESARROLLO SOCIAL

HOSPITAL MUNICIPAL

Terminación de la nueva Unidad de Terapia Intensiva (450 m2), Construcción de un nuevo Lavadero. Nueva área de hemoterapia. Ampliación reestructuración área quirófano y construcción del 4to. quirófano para ambulatorio. Nueva Área de laboratorio de análisis clínico y bacteriología con nuevas instalaciones. Construcción nuevo área de Oncología y Paliativos de hospital municipal. Construcción y conformación de Unidad Cardio-Renal. Construcción de baños en sala de espera ambulatorio para pacientes y baño adaptado para discapacidad. Nueva Cocina . Construcción de 4 nuevas habitaciones para personas con discapacidad en sector A y 2 habitaciones para Maternidad. Construcción de un Centro de Día para personas con problemáticas en Salud Mental y Consumo Problemático “Casa de Medio Camino” – Centro de Día – ex. Santo Tomas.

ATENCION PRIMARIA

Terminación del Nuevo Centro de Atención Primaria de la salud “Dr. José Luis Passerini”. Remodelación, ampliación C.A.P.S. de Cadret, consultorio ginecológico, depósito y garaje para ambulancia. Remode-lación, ampliación C.A.P.S de M. Hirsch con consultorio y baño. Construcción de cocina y despensa nueva en C.A.P.S. de Hortensia. Construcción de baño para C.A.P.S. Ordoqui. Terminación de Sala de rayos X en C.A.P.S. – Bellocq

NIÑES Y ADOLESCENCIA

Terminación del Centro de Desarrollo Infantil – Sector oeste. Construcción de un nuevo C.D.I. en el sector Sur de la ciudad. Construcción de un Nuevo Hogar Convivencia para Niños y Adolescentes.

DISCAPACIDAD

Construcción de Residencia de larga estadía u Hogar Convivencia para Personas con Disca-pacidad. Garantizar accesibilidad peatonal a edificios públicos

PILETA CLIMATIZADA

Para Educación, Salud y Discapacidad.

Mejoramiento habitacional para familias con vulnerabilidad

Mejoramiento de viviendas para personas con discapacidad. Mejoramiento de viviendas construidas por debajo de la cota de inundabilidad. Mejoramiento de viviendas para familia con vulnerabilidad

EDUCACION

PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CIUDAD

Adecuación Sanitarios E.E.S.T. N° 1. Construcción de piso deportivo en CEF Nº 11. Ampliación E.E.S. Nº 5 – aulas – y 3° etapa de finalización (aulas en planta alta ). Electricidad de E.P. N° 8 y finalización de SUM. SUM en Jardín de infantes N° 910 (Colegio Nacional). Refacción de cubierta de E.S. N° 3 – E. P. N° 29 – I.S.F.D. y T. N° 149 (Colegio Nacional). Aulas en E.S. N° 4 y construcción de comedor. Aulas en E.S. N° 7 y refacción de piso de patio (Esc. 9)

LOCALIDADES

Ampliación E.P. 2 y E.S. Nº 10 – Construcción de 2 aulas y remodelación comedor – Bellocq. Ampliación E.P. Nº 12 – Construcción comedor – Cadret . SUM E.P. Nº 25 Y E.E.S Nº 8 “Moctezuma”. SUM E.P. Nº 13 y E.E.S. Nº 6 – “Hortensia”. . SUM E.P. Nª 11 y E.E.S. 2060- “Ordoqui”.

Hospedaje Estudiantil para estudiantes de zona rural que vienen a Carlos Casares (solicitado en Parlamento Juvenil)

EDUCACION TERCIARIA

Nuevo Edificio del “Instituto 80” en ex plaza Favaloro. Mejoramiento del edificio del actual “Instituto 80” donde pasará a dictarse las Carreras – UBA 21. Incorporar Nuevas Carreras Universitarias.

DEPORTE

Continuaremos con el Programa de ayuda y fortalecimiento de los clubes. Iniciaremos un Programa de Deporte Barrial en la ciudad y en las localidades.

SEGURIDAD

Continuaremos trabajando con las cuatro (4) Dependencias Policiales Locales y Regionales. Plan 100 % Luces LEED. Continuaremos aumentando la cobertura con cámaras de seguridad (en un año y medio aumentamos más del 200 % – Total 104 Cámaras de Monitoreo continuo lo que representa 1 cámara cada 192 habitantes.

PRODUCCION

Construcción del Parque de Servicios Industriales y Logísticos (24 has.). Gestión para la Adquisición de un predio de 20 Has para la construcción de un nuevo Parque Industrial (1ra- Categoria – Art. 14ª – Ley 11.459). Promover con Entidades Privadas la Instalación de Playas para Estacionamiento de Camiones en Áreas debidamente autorizadas.

CAMINOS RURALES

Continuar con el “Plan de Mejoramiento de Caminos Rurales” – Estabilizado Granular. Cadret – Ordoqui. Ordoqui – Hortensia. Ruta Nac. Nº 5 – La Sofia. Carlos Casares – Cadret

Continuar con el Plan de Reconstrucción de Caminos Rurales. Continuar con el Plan de construcción de Nuevos Desagües Rurales. Construccion de nueve (9) puentes de HºAº – Canal La Sofia – Bellocq – Tramo La Sofía – Cadret. Continuar con la Gestión de la Ruta Prov. Nº 50 – C. Casares – Bolívar.

RED URBANA

Plan Vial en la ciudad de Carlos Casares. Acceso Oeste. Acceso Este. Calle Colectora Ruta Nac. Nº 5. Avda. de Circunvalación

INFRAESTRUCTURA URBANA

O% calle de tierra en la planta urbana de la ciudad de Carlos Casares. (Cordón cuneta, pavimentación asfáltica y consolidado). Nuevo Programa de 100 % de Gas Natural

Alumbrado Público

100 % Luces Leed – Recambio de luminarias de sodio por led en Carlos Casares y localidades del interior

Mejoramiento Servicio de Agua Potable Existente. Servicio de Desagües Cloacales Existentes.

Desagües Pluviales

100 % del Desagües Pluviales

LOCALIDADES

Agua Potable en todas las localidades de Partido. Desagües Cloacales en las localidades de Bellocq, Smith y Moctezuma.

ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS

Terminación del Parque Ambiental “Gral. San Martin”. Terminación Museo “Roberto J. Mouras”. Terminación “Casa de la Provincia”. Re funciona-lización de Calle Chacabuco y calle Belgrano e/ Av. Maya y Galcerán.Recuperar la movilidad peatonal e incorporar equipamiento urbano. Generar un hito urbano en el eje principal de la ciudad y como remate de la Av. San Martín. Puesta en valor Plaza España y Plaza Sarmiento. Puesta en valor Plazoleta calle Schapira entre San Martín y Maipú. Puesta en valor Parque lineal central calle Seijo e/ calle J. F. Ramos y Acc, Tránsito pesado. Incluye paisajismo y equipamiento urbano.

MEDIO AMBIENTE

Construcción de la Nueva Planta Depuradora que permitirá tratar 7.000 m3/día con una calidad de vuelco (DBO) max. de 50 mg/lit. Continuaremos con el Plan para disminuir paulatinamente la cantidad de residuos que culminan en Relleno Sanitario. Implementación de la Ordenanza N° 3756 / 2016, que rige la prohibición en todo el Partido de Carlos Casares el uso y entrega de bolsas de polietileno por bolsas biodegradable. Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y su envió para reciclaje y disposición final segura. Tratamiento del Aceite Vegetal Usado (AVU) en todos los comercios gastronómicos de la localidad y en el CEPROCC, ya que la venta del mismo se encuentra prohibida a comerciantes que no estén autorizados para manejar este tipo de residuo. Retirar canastas particulares, evitando recolección domiciliaria y reforzando recolección de puntos limpios. Retirar los boxes para caballos de la Planta Urbana

DEFICIT HABITACIONAL

REGULARIZACION DOMINIAL

Plan de 100 % Escrituración de Parcelas de dominio Municipal

GENERACION DE “SUELO URBANO”

a-1) Para continuar con el Programa de “Esfuerzo Propio” (1.129 Lotes generados en 11,5 años) o sea casi 100 terrenos por año, en el último año y _

a-2) Para continuar con el Gobierno Provincial y Nacional la construcción de nuevas viviendas.