EX SENADOR OMAR FOGLIA

«Patricia Bullrich es el cambio necesario»

Si bien Foglia no participó directamente de estas elecciones, su fracción política “8 de Enero” encabezada por el abogado Andrés Aguirrezabala fue la ganadora de JUNTOS ya que se impuso a Lisandro Perotti por una diferencia de 971 votos, pero la unión de ambos quedó lejos de los votos conseguidos por el actual y candidato a intendente Stadnik.

Es por eso que quisimos tener su opinión, pero no sólo a nivel local, sino nacional.

El Oeste: ¿Fue una sorpresa para usted estas elecciones PASO en cuanto a los resultados obtenidos tanto a nivel local como nacional?

Omar Foglia: Entiendo que a nivel nacional el resultado obtenido por Javier Milei superó en parte lo esperado, si bien se preveia una elección de tercios.

En el orden Provincial Juntos hizo una gran elección y es la fuerza política que está a solo un paso de derrotar a Kicillof.

En lo local creo que ninguna fuerza política puede estar satisfecha del todo, el oficialismo ganó pero perdió muchos votos con respecto a la elección anterior, nuestro espacio ganó las PASO y JUNTOS fue la fuerza opositora más votada pero sin llegar a los niveles esperados dado a la dispersión de votos generados y seguramente cosas que deberemos mejorar.

El Oeste: ¿Por qué cree que la gente se inclinó por Milei? ¿Y qué opina que puede suceder en las elecciones generales de octubre?

Omar Foglia: Dijo con elocuencia mucho de lo que la sociedad viene reclamando y por otro lado fue un voto emotivo de revelarse contra lo establecido,sin que tuvieran que ver sus ideas.

Creo que en octubre la gente se va a inclinar por alguien que además de reclamar un cambio profundo con respecto a la actualidad, también está en condiciones de poderlo realizar por la fortaleza institucional que tiene y ella es claramente Patricia Bullrich.

El Oeste: Juntos por el Cambio, ¿Qué debe hacer para atraer más votantes, recordemos que una buena franja no fue a votar?

Omar Foglia: Expresar que si hay disconformismo con la realidad la única forma de poderlo cambiar es participando y haciendo valer sus ideas a través del voto, no yendo a votar es una colaboración para que todo siga igual y además después el derecho a la queja es relativo.

El Oeste: Si Patricia Bullrich llega al balotage ¿con quien le gustaría que fuera y por qué?

Omar Foglia: Me gustaría que llegue Patricia porque estoy seguro que es la mejor alternativa para la Argentina de hoy, tiene el coraje y la fuerza para enfrentar los desafíos que hoy como nación tenemos por delante. Y me es indistinto con quien vaya al balotage, el kirchnerismo ya fracasó, me parece difícil que se dé esa opción..

El Oeste: A nivel local ¿por qué cree que se dispersaron tantos los votos?

Omar Foglia: Nosotros habíamos expresado con claridad que para poder sacar a un oficialismo que hace 12 años que está en el poder había que dejar egos y personalismos de lado para poder ser competitivos ,despues de 12 años en el poder se vota a favor del intendente y si las opciones opositoras son muchas las posibilidades de tener éxito se diluyen. Me consta que Andrés Aguirrezabala trabajó mucho para hacer comprender esto y que las PASO sirvieran más en ese sentido.La realidad es que hoy JUNTOS es la fuerza opositora más votada y Andrés junto a Lisandro (Perotti) están trabajando a la par para lograr captar los votos opositores y hacer la mejor elección posible para terminar con tantos años de Kirchnerismo en Carlos Casares.