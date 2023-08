HABLAN LOS CANDIDATOS

SILVIO FERNÁNDEZ

Unidos por Casares

¿Por qué lo tiene que votar la gente?

Pedirles porqué tienen que votar a Unidos por Casares a la comunidad, es porque refleja orden, transparencia, trabajo, compromiso. Desde el minuto cero que comenzó este trabajo lo fuimos reflejando con los hechos de tener un equipo de personas que se involucraron para transformar a nuestro partido, con una plataforma en la cual estamos diciendo qué vamos a hacer, con una prolijidad, con una lista genuina. Porque ingresamos a la política para poner nuestros valores al servicio de la comunidad, nos involucramos para hacer una política pero de forma diferente, pensando el proyecto el 100×100 para nuestra ciudad y nuestro partido, sin ideologías políticas y sin defender a políticos o ideologías que no nos corresponden. Por eso le pedimos a los casarenses que le den la posibilidad a lo nuevo para poder transformar esta realidad.

¿Qué es lo primero que piensa hacer si llega a la intendencia?

Lo que vamos a hacer desde el primer día que estemos en el municipio es transparentar al 100×100 la municipalidad y comenzar a reordenar área por área porque vemos un gran descontrol en ellas y luego sí comenzar a transitar nuestros proyectos con cada persona a cargo de cada área como lo venimos diciendo y que venimos reflejando esas personas y mostrando como estamos trabajando el día de hoy y lo vamos a replicar el día de mañana defendiéndole los intereses a todos los casarenses para mejorar su calidad de vida.

CÉSAR ZAGO

La Libertad Avanza

¿Por qué lo tiene que votar la gente?

Mi convicción es que los casarenses tenemos que votar por el partido “L a Libertad Avanza”. Opino que los argentinos afrontamos actualmente una grave crisis moral y, cuando se deteriora la moral de una sociedad, se deteriora consecuentemente su política y su economía. Hemos llegado a una situación muy complicada; dada la profundidad de nuestra crisis debemos decidir con nuestro voto si pretendemos “continuidad o cambio”. Optaremos en estas elecciones entre la adaptación a la decadencia y corrupción o dar una oportunidad al sentido común para decidir qué está bien o qué está mal para decidir sobre nuestro futuro común.

La Libertad Avanza es el único partido que sostiene sus propuestas políticas en la defensa de la libertades y los derechos individuales de pensamiento, conciencia y asociación; la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; la división de poderes del Estado; la soberanía nacional por la cual el poder reside en el pueblo, mediante el respeto a nuestra Constitución Nacional, no a un/a gobernante de turno; y, el control de la gestión pública a través de la publicidad y la libertad de prensa y opinión.

La Libertad Avanza es el único partido que sostiene sus propuestas económicas en la defensa del libre comercio, libertad de empresa, de la competencia; factores éstos que promueven el desarrollo, la creatividad y la innovación. Un sano capitalismo, sin posiciones dominantes de mercado o capitalismo de amigos como el que establecieron nuestros gobernantes en las últimas décadas. Es el único partido que plantea una economía sin la indebida intervención de un Estado “bobo” en la economía, con sus impuestos, regulaciones, retenciones, engendros cambiarios, etc.

Carlos Casares viene sufriendo hace 20 años una sensible discriminación económica. Más de la mitad de su producción es despojada mediante diferentes mecanismos recaudatorios del gobierno central: retenciones (derechos de exportación), regulaciones cambiarias (dólar exportación), impuestos asfixiantes, tarifas de gas y electricidad muy superiores a las subsidiadas en el AMBA y otros conurbanos, Ruta 5 y caminos intransitables, combustibles más caros, etc. Así, Carlos Casares no va a crecer demográficamente, nuestros jóvenes continuarán emigrando; no se desarrollarán más empresas que agreguen valor a la riqueza que produce nuestro partido; seguirán feneciendo el comercio, la industria y los servicios; no se generarán nuevos puestos de trabajo dignos y bien pagos. Para torcer esta triste realidad es que los casarenses debemos elegir con el voto al único partido que se presenta como una nítida opción superadora, La Libertad Avanza.

¿Qué es lo primero que piensa hacer si llega a la intendencia?

Lo primero que pienso hacer de llegar a ser Intendente es reunirme con el personal municipal, los encargados de las diferentes áreas que dependen del Ejecutivo para informarme acabadamente sobre los recursos humanos, financieros e infraestructura y equipos con que contamos en la Municipalidad. Considero imprescindible inventariar con qué recursos contamos para planificar las políticas públicas, de prestación de bienes y servicios a la Comunidad. Estas políticas públicas debemos planificarlas fijando objetivos claros y medibles, basados en la realidad pero, también diseñarlas mediante un análisis multidisciplinario que refleje los diversos beneficios para una mejor calidad de vida de los casarenses. Debemos promocionar también e incentivar en este planeamiento la participación privada, de instituciones, empresas, productores y emprendedores, con aportes más especializados, eficientes y sinérgicos. En comunicaciones por ejemplo logrando así una amplia conectividad y aprovechando los impresionantes cambios de la tecnología en todos los ámbitos del quehacer humano.

De llegar a ser Intendente voy priorizar la ejecución de políticas enfocadas al urbanismo y espacios públicos que resulten en un mayor aprovechamiento, uso y recreación por parte de los vecinos y sus familias, espacios que permitan una mayor interrelación social, cultural y educativa, donde los más jóvenes puedan disfrutar también de una salubre y “contenida” nocturnidad, espacios en los que seamos ejemplares cuidando el medio ambiente pero en el que no obstruyamos e inhibamos el desarrollo personal, deportivo, comercial, productivo de los casarenses.

Priorizaré con el mismo enfoque interdisciplinario la optimización de nuestra red vial, una fuerte mejora de nuestras calles y caminos, repercute beneficios culturales y educativos, igualando oportunidades en todo nuestro partido, tránsito de docentes y alumnos, educadores y educandos; permite mayor efectividad en los servicios a la salud más aún en casos de urgencias; también mayor efectividad en la defensa civil para casos de emergencias y desastres; buena accesibilidad por parte de los vecinos del interior a la ciudad y sus servicios y, claramente, facilidad para la provisión de insumos y traslado de productos y mercaderías en las diversas cadenas de valor que las empresas casarenses deben desarrollar.

Entiendo que satisfechas las prioridades arriba descriptas podremos, desde las políticas públicas, desarrollar fuertes mejoras de la seguridad, de la salud, de la educación, de la capacitación y del desarrollo económico, con el imprescindible respeto y cuidado de la libertad de nuestros ciudadanos, instituciones y empresas de nuestro partido y comunidad.