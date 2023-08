JENNIFER GONZALEZ

SE RECUPERA FAVORABLEMENTE DE LAS QUEMADURAS SUFRIDAS CON AGUA HIRVIENDO HACE UNOS DIAS

«Bueno, ahora estoy muy bien y aprovecho para agradecerles, quiero decirles que muchísimas gracias por estar en estos días muy difíciles para mí y para mí familia, nunca pensé que algo así me pasaría

Pero bueno desde mí parte con todos los mensajitos, las visitas, las llamadas etc. Fueron muy importantes para mí ahora solo queda esperar a mejorar la piel y prontito poder estar en casa con todos los que me esperan afuera y me quieren ver.

Y por otra parte estoy muy contenta por el parte médico que me dieron, solo necesito mejorar con crema y NADA DE CIRUGÍAS que era lo que más me asustaba así que acá estamos echándole toda la fuerza del mundo para poder salir de acá y prontito irme de alta así que muchísimas gracias por bancarme desde afuera y a mis viejos que están acá mil gracias»