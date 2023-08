“El mate para mí es un medio de vida”

Son años de trayectoria y kilómetros recorridos por Raúl Alen a lo largo de todo el país, los que convirtieron al arte de el «Turco» en un producto reconocido dentro y fuera de Casares.

“El mate para mí es un medio de vida, me abre caminos. Es un trabajo que me permite subsistir”, comenzó narrando Raúl sobre su derrotero que tiene más de 20 años en el mundo de las artesanías, pero, “a fabricar mates empecé en la pandemia cuando la demanda de mates y bombillas subió en el mercado a raíz de que no se podía compartirlo”.

A partir de entonces el mate se convirtió en el producto por excelencia del portfolio que ofrece desde su taller ubicado en el Parque Industrial de Carlos Casares.

“Las ventas siguen siendo buenas porque trato de utilizar productos de calidad, siendo la alpaca el material más utilizado”, afirma y cuenta las variantes en mates que confecciona.

“Siempre tengo diferentes tipos de calabazas para hacer el mate camionero, imperial, torpedo, entre otros” y cada uno tiene su historia y sus características distintivas que los hacen únicos. Hay variedad de colores y forrados en cuero.

A pedido pueden ser personalizados con nombres, ideales para regalar.

Brasil es uno de los países limítrofes que aporta materia prima para la confección de los mates torpedos porque, esa calabaza no se produce en el país; pero si del norte argentino llegan las calabazas para hacer mates más chicos, azucareras y yerberas. La nacional es de pared más fina y de menor tamaño.

En relación a precios, los mates varían entre los $4.000 y los $10.000 más o menos.

Las bombillas también son producidas por Raúl Alen a base de alpaca. Se pueden elegir entre 8 y 10 modelos, motivos y tamaños.

“Lo que más sale en estos momentos son los mates imperiales y camioneros lisos y con virolas cinceladas. Y las bombillas 100% alpaca que son muy requeridas y dependiendo del modelo están entre $3.000 y los $6.000”.

Si bien lo que más trabaja son las bombillas y mates, la cuchillería también ocupa gran parte de su tiempo en su taller.

“Con el tema cuchillo es más amplio porque hay que tener variedad; realizo con cabos de productos autóctonos, de madera, de alpaca y con cabos de alpaca con variedad de hojas de acero negro y de acero inoxidable”.

El precio de un cuchillo varía desde los $3.000 y los $25.000/ $30.000 dependiendo de la hoja.

En la víspera de un nuevo viaje al sur para cumplir con los pedidos, Alen manifestó que: “Por lo general en invierno me dedico a fabricar y vender a clientes que tengo en todo el país y, me preparo para septiembre que ya vienen las exposiciones Rurales y los grandes festivales, cuando salga el diario estoy viajando a trabajar para el lado del sur”.