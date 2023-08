«Sergio Massa es el único candidato que tiene capacidad para enderezar a la Argentina»

Luego de estas primeras PASO, de las cuales ya todos sabemos los resultados, El Oeste quiso tener un análisis general de las recientes elecciones y para ello el indicado es el actual senador Walter Torchio, quien se desempeña con solvencia participando activamente en la política provincial.

El Oeste: Senador ¿Qué le parecieron éstas elecciones Primarias, respecto a la concurrencia de votantes?

Senador Walter Torchio: Creo que estuvo en lo que respecta a la concurrencia dentro de lo esperado y por encima de lo sucedido en otras provincias , aunque espero y deseo que la concurrencia aún sea mayor para octubre. Es muy importante que el vecino y la vecina voten, es el momento que la democracia nos permite elegir a nuestros representantes, es una oportunidad y creo que vale la pena expresar ese derecho

El Oeste: ¿Por qué cree que la gente se inclinó por Milei?

Senador: Posiblemente por que es novedoso, alguien que no tiene historia política y es algo que se está manifestando a nivel mundial donde nuevas figuras emergen en la política. No me parece mal su aparición , si es cierto que no comparto la mayoría de sus propuestas, básicamente conociendo una comunidad como Carlos Casares es muy difícil pensar que el Estado puede estar ausente, no imagino una clínica privada instalándose en Carlos Casares, si fuese negocio ya se hubiera abierto, el sector privado busca una oportunidad , un negocio , nosotros desde el estado sea o no una oportunidad estamos por qué dónde existe una necesidad consideramos que existe un derecho y generamos las herramientas para dar respuestas, como lo hacemos abriendo escuelas cuando otros las cerraban o construyendo viviendas sociales cuando otros no construían. Reitero creo que el Estado puede ser eficiente y Carlos Casares en un ejemplo de ello , la Provincia de Buenos Aires de la mano de nuestro Gobernador Axel Kicillof demuestra también el nivel de eficiencia del Estado

El Oeste: Unión por la Patria, partido al que usted pertenece, quedó en tercer lugar pero a uno o dos puntos de diferencia. ¿Estima usted que Massa está en condiciones de vencer a Milei? ¿Y como podrá convencer a los que no fueron a votar para que lo haga por él?

Senador: Particularmente confió en que Sergio puede hacer una mejor elección, estamos atravesando un momento muy crítico y lo cierto es que Massa está siendo nuestro piloto en la tormenta y con enormes esfuerzos la estamos atravesando sin que haya caído la producción o el empleo , a pesar que muchos pronosticaban una catástrofe . Es cierto que tenemos problemas , los reconocemos y Sergio está todos los días tratando de encontrar a cada problema una solución . Espero que en octubre los y las argentinas tengan una buena valoración sobre su capacidad para continuar resolviendo los problemas , por que no es menos cierto que esto no se resolverá hasta probablemente fines del 2024 , pero si es cierto que tenemos una enorme oportunidad, Argentina hoy está comenzando a transitar el camino del auto abastecimiento energético y en breve a la posibilidad de exportar alimentos , le vamos a sumar la exportación de energía , hay una enorme oportunidad para adelante y Sergio es la mejor opción.

El Oeste: Algunas voces estiman que la sorpresiva devaluación y sus consecuencias inflacionarias pueden perjudicar a Massa. ¿Ud. lo ve así o cree que el tigrense sacará un as de la manga y será el futuro presidente?

Senador: Todo lo que ha venido sucediendo es por que el fondo ( Fondo Monetario Internacional ) pidió una devaluación , como también el aumento de tarifas , nosotros no fuimos al Fondo , pero estamos en esta etapa obligados a cumplir con determinadas pautas . Vuelvo a decir , reconocemos los problemas y tanto Sergio como todo su equipo están trabajando para resolverlos , no se trata de un as en la manga , se trata de capacidad y voluntad de trabajo y Massa tiene ambas capacidad y voluntad para enderezar el rumbo de la Argentina y alguien preguntará por qué no lo hizo ya, por que no es tan simple y por que además de otros problemas atravesamos en este pésimo momento de la economía una sequía histórica que recortó de manera sustancial nuestros recursos , pero insisto a pesar de las dificultades seguimos dando las mejores respuestas posibles .

El Oeste: Stadnik obtuvo un triunfo significativo , ¿estuvo en sus cálculos o lo sorprendió?

Senador: Estuvo en mis cálculos , yo ya había anticipado a todos quienes me rodean que Daniel iba a ganar, todos sabían que la decisión que Daniel fuera el candidato a Intendente estaba justificada por que garantizaba que podía ganar y nuestra gestión podía seguir gobernado Carlos Casares. Daniel está llevando adelante una continuidad de mi gestión en un alto nivel , por eso los y las vecinas lo acompañaron con su voto y no dudo que volverá a pasar en octubre .

El Oeste: Algo más para agregar?

En primer lugar agradecer a los y las casarenses que fueron a votar , pedirles a quienes no fueron que lo hagan , es muy importante . Decirles a mis vecinos, vecinas e instituciones que estoy para lo que necesiten y que vamos a continuar trabajando para tener un Casares Mejor