UNIÓN POR LA PATRIA presentó su lista de candidatos

“Daniel Stadnik, el hombre de las 1.000 obras”

Le pidió el voto a los vecinos para asegurar la “continuidad de la gestión”

El sábado en horas del mediodía en el local del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en calle Alvarado y Passerini Unión por la Patria presentó a sus candidatos ante unas 700 personas. Todo era alegría y por supuesto que no podían faltar los bombos, las banderas argentinas y los tradicionales cánticos peronistas.

Cerca de las 13 horas, el locutor “Tano” Nocelli comenzó la presentación de la lista diciendo: Hoy nos encontramos nuevamente en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza para presentar la Lista 134/2 que lleva como candidato a Presidente a Sergio Massa junto al compañero Agustín Rossi, al Gobernador a la Pcia. de Bs. As. a Axel Kicillof y vice Verónica Magario y como candidato a Intendente en Carlos Casares a una persona que tiene una marca registrada EL HOMBRE DE LAS 1.000 OBRAS, Daniel Stadnik, quien junto a Walter Torchio han transformado la vida de los casarenses.

Uno a uno fueron presentados ante el aplauso constante de todos los presentes e incluso la presencia de la precandidata a diputada por la Pcia. de Bs. As. Julia Strada, hasta que llegó el turno del Senador Walter Torchio y cerrando la lista el candidato a Intendente Daniel Stadnik.

En primer lugar hizo uso de la palabra Julia Strada, pre candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires quien luego de agradecer por el recibimiento expresó: “Este 13 de agosto no es solamente una prueba o una elección testigo, este 13 de agosto hay que poner la boleta completa, para que por cuatro años más el peronismo siga siendo gobierno”…” Saben por qué la boleta completa porque los peronistas somos los únicos que podemos pagar la deuda y salir del FMI”… ”Por supuesto que reconocemos y nos duele que los sueldos no alcancen, que hay inflación, pero de todas maneras somos el único proyecto político que puede mejorar los ingresos a los y las trabajadoras”… “El peronismo es el único partido político que paga las deudas, incluso deudas que produjeron otros partidos políticos”. Luego continuó el Senador Walter Torchio diciendo: “Estoy sumamente feliz, en el 2011, en esta misma casa vinimos a plantearles a los casaren-ses un sueño y ese sueño nuestra era cambiar la realidad de Carlos Casares y hoy lo podemos ver acá nomás en esta calle que está al costado, la calle Alvarado en aquel entonces era de tierra y hoy está asfaltada o el barrio Los Perales que no tenía cloacas, desagües pluviales, asfalto y hoy les cumplimos el sueño, pero mañana vamos a ir por otro barrio que también tenga esa necesidad, por eso necesitamos que nos acompañen este 13 de agosto”… “Para mí es una alegría enorme que Daniel sea el candidato, por dos cuestiones una de ellas porque me viene acompañando desde siemprey muchas de estas cosas que planteamos de la obra pública tiene que ver con él y otra porque yo soy un soñador y él es un realista y la verdad que hemos discutida muchas veces. Allá por el 2011 yo dije que íbamos a construír 300 viviendas y él me contestó que prometía al “pe..” porque nadie me había asegurado que íbamos a poder hacer 300 viviendas, afortunadamente en estos 12 años llevamos construyendo más 1.100 viviendas y eso es por el enorme trabajo de gestión y equipo, junto a Marcelo Agradi, Ana Laffont quienes nos acompañan desde el inicio” . Luego entre otros de sus párrafos “recuerdan lo que eran los barrios atrás del ferrocarril y cerca del hospital, cuando llovía 30 milímetros no se podía entrar ni salir del lugar, bueno hoy está totalmente asfaltado y es un placer circular por esas calles y eso gracias a Daniel y todo su equipo de obras públicas”… también se refirió al corralón municipal diciendo “cuando yo nací el corralón estaba ubicado en calle H. Irigoyen, en la década del 70 se cambió a la calle Chiclana y casi seis décadas y nosotros hace dos años después lo cambiamos de lugar, pero hace dos meses le dije a Daniel o paramos con la obra pública o vamos a tener que cambiar el corralón otra vez de lugar, eso es un claro ejemplo del progreso de Carlos Casares” y para finalizar se refirió al campo donde destacó que esta gestión ha hecho muchas cosas por el campo y entre ellas “la construcción del canal de la zona sur y ahora de la mano de Daniel estamos llevando adelante el plan de estabilizado de caminos rurales más importantes de la historia de Carlos Casares, único e inédito de la mano de nuestro Gobernador Axel Kicillof” , “muchos critican a nuestro gobierno, pero saben cuántas casas se hicieron durante la gestión de Macri, cero, es por eso que les pido que nos apoyen con toda la boleta entera” y para sorpresa de todos y cuando ya había finalizado su discurso volvió a tomar el micrófono y dijo: “Vamos a comenzar a trabajar con la traza de la Ruta 50 al sur, se los prometo y me hago cargo de lo que digo” y para finalizar tomó el micrófono el candidato a Intendente por Unidos por la Patria, Ing. Daniel Stadnik, quien entre otras cosas dijo: “primero quiero agradecer a todos los que nos acompañan, tanto políticos como público. Antes que nada quiero mandar un fuerte abrazo de un compañero que hoy no pudo estar y es Rodolfo Caprioli, quien muy pronto va a estar militando a nuestro lado”… “Estoy muy orgulloso de esta lista. En cuanto a lo mío lo único que les voy a prometer es que voy a seguir trabajando como ahora o más. Muy pronto voy a presentar el programa 2024/2027, pero ese plan es si continuamos con Axel Kicillof en la Provincia y con Sergio Massa en la Nación. Es un plan muy ambicioso y se preguntó asi mismo y si no es así tenés algún otro plan, a lo que contestó si juntar la basura, barrer las calles, mantener el alumbrado y hacer algún que otro cordón cuneta, por eso es que les pido a todos que voten la boleta completa”… “Somos la primer ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene el 100% de cloacas y por eso fuimos reconocidos en el Congreso de la Nación” también expresó que “faltan muchas cosas por hacer, lo sé, pero vamos a seguir trabajando para beneficio de todos los casarenses” y continuó “estoy orgulloso de toda esta boleta, que está formada por varios cuerpos, pero yo voy a hacer hincapié en dos de ellos, el primero de nuestro querido Gobernador Axel Kicillof y su gobernadora Verónica Magario. Miren, todos saben que yo trabajé 25 años en el Ministerio de Infraestructura y siempre dije que el mejor gobernador de la Pcia. de Bs. As. era Felipe Solá. Bueno ahora estoy totalmente convencido que desde que volvió la democracia Axel es el mejor y sin ninguna duda hoy dejó demostrado que es un gobernador de la pu.. madre, perdonen la expresión, al igual que sus ministros. Como ya lo dije varias veces es muy fácil ser intendente así” y continuó “Miren el otro día en La Dorita inauguramos o habilitamos el secundario en la escuelita, que a lo mejor hay cuatro alumnos, pero es necesario al igual que el jardín de infantes en Centenario, porque para nosotros la educación, la salud y la seguridad no son un gasto, sino un derecho y para nuestros “primos” (refiriéndose a la oposición) esas importantes necesidades son un gasto” luego de un cerrado aplauso continuó diciendo: “ahora voy a pasar al otro cuerpo y lo voy a hacer rápido porque sino los chorizos se van a pasar (risas) candidato a Presidente, Sergio Massa, es el candidato de la unidad, es una persona que agarró una papa caliente, por ese endeudamiento terrible que nos dejó el gobierno anterior y esto hay que decirlo, Cristina deja el país sin endeudamiento e incluso fue reconocido por sus ministros. Para ser claro, todos los liberales que gobernaron tomaron deudas y saben quien las pagó, primero Perón y después Néstor y Cristina, no solo que pagaron sino que no se endeudaron” y finalizó “Por eso es que necesitamos que nos acompañen con toda la boleta. Compañeros el 13 de agosto Lista 234/2 para poder seguir progresando no solo en Casares, sino en todo el país”.

Esto es un resúmen de los discursos durante la presentación de la Lista, luego se continuó con la música y los tradicionales choripanes, y por supuesto que no podía faltar la marcha peronista. Todo fue alegría y optimismo en quienes estuvieron presentes.