EL INTENDENTE STADNIK LE TAPÓ LA BOCA A GRINDETTI

“Señor Grindetti, si usted quiere ir a mentirle al pueblo de Lanús, vaya y hágalo. No le voy a permitir que venga a mentirle al pueblo de Carlos Casares”

El sábado, luego de inaugurar el Parque Ambiental y antes de comenzar el discurso, hizo un paréntesis para contestarle al candidato a Gobernador de Juntos por el Cambio Néstor Grindetti, quien había estado en nuestra ciudad el día viernes.

Esto dijo Stadnik: “Ayer estuvo en nuestra ciudad, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y habló de nuestro Gobernador Axel, pero les voy a leer exactamente lo que dijo porque no quiero que se transgiverse absolutamente nada”:

“Tenemos un Gobernador ausente, que no está ocupado en los problemas de la gente, ahora aparece a pocos días de las elecciones inaugurando algunas obras y prometiendo otras, los bonaerenses necesitamos un gobernador los cuatro años de mandato no solo cuando hay elecciones”

“Le quiero decir al señor Grindetti, con todo respeto: acá estamos en Carlos Casares en estos momentos en el sector oeste y le puedo mostrar todas las obras que estamos llevando a cabo como por ejemplo:

* El dragado del lago municipal, que es el receptor de todos los volúmenes de los desagües pluviales. Esta obra no se hace todos los días y lo estamos haciendo con financia-miento del Gob. de la Provincia de Buenos Aires.

* 2 Conductos pluviales subterráneos de 2.600 metros.

* El centro de atención primaria de la salud, más de 500 mts. cuadrados

* Acá enfrente estamos inaugurando una urbanización del plan federal a través del OPISU juntamente con éste Parque Ambiental.

* El barrio Esfuerzo Propio, donde se rellenó ya que nosotros habíamos comprado un bajo.

* Le entregamos los lotes a los vecinos para que construyan sus casas con todos los servicios.

* 144 viviendas que se comenzaron el año pasado, ya están a punto de terminarse.

* Estamos haciendo una sala de Terapia Intensiva de última generación.

* En pavimento tenemos planeado realizar 128 cuadras.

* Hemos entregado 300 escrituras hace pocos días a través de la Escribanía General de Gobierno.

* Fuimos a los Torneos Bonaerenses y llevamos a nuestros chicos de discapacidades diferentes quienes cumplieron una excelente actuación y como les faltaba una pileta para nadar todo el año, hace pocos días la inauguramos.

* Todo esto es financiado por nuestro Gobernador Axel Kicillof, que está muy presente siempre.

Digale a las familias de esos chicos señor Grindetti, si hay un gobernador ausente, explíquele a toda la gente de Carlos Casares como es que hay un gobernador ausente.

Asi que señor Grindetti, si usted quiere ir a mentirle al pueblo de Lanús, vaya y hágalo. Acá en Casares no le voy a permitir que venga a mentirle al pueblo de Carlos Casares, porque todos los casarenses saben que tenemos un gobernador muy presente al igual que todos sus ministros. Señor Grindetti, no mienta o está muy mal asesorado y sí se quiere presentar a candidato, no es serio”. De esta manera, y visiblemente molesto nuestro intendente le respondió al candidato a Gobernador Grindetti.