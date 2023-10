AUTOVIA YA!

UNA LUCHA DE POCOS, PARA BENEFICIO DE TODOS

El jueves 5, con motivo de celebrarse el Día del Camino, se llevó a cabo una marcha en apoyo a la lucha del pedido urgente de la Autovía en Ruta Nacional Nº 5. En todas las ciudades al costado de dicha ruta, desde Luján hasta La Pampa y a la misma hora (17 hs.) con el apoyo de varias instituciones locales, Sociedad Rural; Centro Industrial; Cámara de Comercio, Industria y Servicios y el grupo de auto-convocados: Ruta 5, autovía ya!!! Se desarrolló con poco apoyo de la gente, ya que unas 70 personas fueron las que se acercaron hasta la rotonda frente a la estación de servicio Shell en apoyo a este importante pedido.

El Oeste entrevistó a Daniel Ferreyra, uno de los que hace ya muchos años viene luchando con éste pedido y esto nos dijo: “Esta convocatoria se lleva a cabo porque hoy es el Día del Camino y estamos con este reclamo hace ya 12 años, y además en Santa Rosa, hace pocos días sucedió un siniestro donde fallecieron un chico de 6 años y una persona mayor, por lo cual se tomó esta decisión de convocar a la gente para el 5 de octubre a las 5 de la tarde”.

¿Poca asistencia de gente en nuestra ciudad?

Si, pero debemos pensar que es un horario muy malo, ya que los padres están retirando los chicos del colegio y la gente está trabajando.

Nosotros este reclamo ya hace tres gestiones que lo venimos realizando y parece que no se toma conciencia que por esta ruta no solo se saca la producción, sino que es una conexión con el sur argentino y con países limítrofes. Hemos tenido reunión con Directores de Seguridad Vial, diputados, legisladores y ni ellos mismos no entienden porqué no se realiza de una vez por todas la Ruta 5.

¿Y de acá en más qué sigue Daniel?

Seguiremos luchando y pidiendo reuniones con el Director de Vialidad para que nos dé una explicación que es lo que pasa con la Autovía.

A pesar de que no se llegó mucha gente al lugar, quienes están luchando por la autovía siguen buscando la manera de que se haga realidad.